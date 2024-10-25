Погода
$ 85.76 - 86.19
€ 92.02 - 93.02

Эксперты о запрете сделок за наличные: "Нужен продуманный подход"

227  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане предложен законопроект о запрете расчетов в иностранной валюте. Новая инициатива от Министерства экономики предполагает перевод всех финансовых операций в безналичную форму, что, по мнению разработчиков, позволит укрепить статус национальной денежной единицы - сома. Законопроект акцентирует внимание на том, что в настоящее время многие сделки, такие как покупка недвижимости и транспортных средств, осуществляются в иностранной валюте, создавая давление на сом и потенциально негативно сказываясь на экономике страны.

Кроме того, законопроект включает изменения в Кодексе о правонарушениях, вводя штрафы за отказ в приеме национальной валюты. Эта мера направлена на увеличение доли безналичных платежей и повышение прозрачности денежных операций. Разработчики уверены, что такая инициатива поможет улучшить финансовую дисциплину и поддержит курс сома в условиях текущей экономической ситуации.

По данному вопросу своим мнением с изданием vb.kg поделились эксперты и жители города.

Политолог Бакыт Бакетаев в своем комментарии отметил важность умеренных ограничений в финансовых потоках. По его мнению, либерализм в определенной дозе полезен как в политике, так и в экономике. Он выразил опасения, что новый законопроект может ограничить финансовые потоки, что негативно отразится на добавленной стоимости и налоговых поступлениях в бюджет.

"В развитых странах применяются различные методы фискальной политики, позволяющие регулировать финансовые потоки без чрезмерного вмешательства. Монетизация и другие финансовые инструменты могут быть весьма полезными, если мы предоставим возможность работать всем валютам, включая криптовалюты", - сказал эксперт.

Доктор технических наук, профессор и заведующий кафедрой "Товароведение, таможенная экспертиза и ресторанный бизнес" Кыргызского Экономического университета имени М. Рыскулбекова Кенешбек Алымбеков выразил положительное отношение к безналичной оплате, отметив, что она значительно уменьшит коррупционные проявления и создаст финансовую прозрачность в стране.

"Безналичная система способствует более четкому отслеживанию денежных потоков, что делает финансовые операции более безопасными и доступными для мониторинга как государственными, так и частными структурами. Во всех передовых странах используется безналичная система, что уже доказало свою эффективность в борьбе с серыми схемами и коррупцией", - сказал он.

Алымбеков также указал на то, что большие финансовые закупки в национальной валюте подразумевают налоговые отчисления и декларирование, что требует значительного времени и тщательной подготовки.

"Несмотря на то, что оплата за общественный транспорт уже около года осуществляется в безналичной форме, многие граждане по-прежнему продолжают использовать наличные деньги. Также, чтобы внедрить систему ККМ, потребовалось время и широкая информационная кампания, направленная на просвещение населения о преимуществах безналичных расчетов. Я замечаю, что с каждым днем все больше людей начинают осознавать пользу этой системы. Это подтверждается не только растущими стипендиями и пособиями, но и общим улучшением финансовой грамотности населения", - заключил профессор. Алымбеков добавил, что необходимо продолжать образовательные программы и консультации для граждан и предпринимателей, чтобы облегчить переход на безналичную систему и повысить доверие к новым финансовым инструментам.

Жительница Бишкека Толкун Абдырахманова убеждена, что переход на безналичную форму расчетов может ограничить граждан в использовании наличных средств.

"Безналичная форма оплаты лишает людей возможности распоряжаться денежными купюрами. Я понимаю, когда речь идет о большом бизнесе и крупных сделках, но иногда у человека есть лишь небольшая сумма, и каждый сом на счету. В таких случаях терминалы и банкоматы просто необходимы, а их не всегда можно найти. Что касается крупных покупок, например недвижимости в сомах, - я только за. Среднестатистическая зарплата у нас порой не достигает даже 100 долларов, и доллары не всегда доступны. Доллар - не наша валюта. Как мы чтим наши традиции и культуру, так же должны с уважением относиться к нашему сому", - сказала она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440385
Теги:
валюта, доллар, Кыргызстан, экономика, Министерство экономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  