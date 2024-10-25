Эксперты о запрете сделок за наличные: "Нужен продуманный подход"

В Кыргызстане предложен законопроект о запрете расчетов в иностранной валюте. Новая инициатива от Министерства экономики предполагает перевод всех финансовых операций в безналичную форму, что, по мнению разработчиков, позволит укрепить статус национальной денежной единицы - сома. Законопроект акцентирует внимание на том, что в настоящее время многие сделки, такие как покупка недвижимости и транспортных средств, осуществляются в иностранной валюте, создавая давление на сом и потенциально негативно сказываясь на экономике страны.

Кроме того, законопроект включает изменения в Кодексе о правонарушениях, вводя штрафы за отказ в приеме национальной валюты. Эта мера направлена на увеличение доли безналичных платежей и повышение прозрачности денежных операций. Разработчики уверены, что такая инициатива поможет улучшить финансовую дисциплину и поддержит курс сома в условиях текущей экономической ситуации.

По данному вопросу своим мнением с изданием vb.kg поделились эксперты и жители города.

Политолог Бакыт Бакетаев в своем комментарии отметил важность умеренных ограничений в финансовых потоках. По его мнению, либерализм в определенной дозе полезен как в политике, так и в экономике. Он выразил опасения, что новый законопроект может ограничить финансовые потоки, что негативно отразится на добавленной стоимости и налоговых поступлениях в бюджет.

"В развитых странах применяются различные методы фискальной политики, позволяющие регулировать финансовые потоки без чрезмерного вмешательства. Монетизация и другие финансовые инструменты могут быть весьма полезными, если мы предоставим возможность работать всем валютам, включая криптовалюты", - сказал эксперт.

Доктор технических наук, профессор и заведующий кафедрой "Товароведение, таможенная экспертиза и ресторанный бизнес" Кыргызского Экономического университета имени М. Рыскулбекова Кенешбек Алымбеков выразил положительное отношение к безналичной оплате, отметив, что она значительно уменьшит коррупционные проявления и создаст финансовую прозрачность в стране.

"Безналичная система способствует более четкому отслеживанию денежных потоков, что делает финансовые операции более безопасными и доступными для мониторинга как государственными, так и частными структурами. Во всех передовых странах используется безналичная система, что уже доказало свою эффективность в борьбе с серыми схемами и коррупцией", - сказал он.

Алымбеков также указал на то, что большие финансовые закупки в национальной валюте подразумевают налоговые отчисления и декларирование, что требует значительного времени и тщательной подготовки.

"Несмотря на то, что оплата за общественный транспорт уже около года осуществляется в безналичной форме, многие граждане по-прежнему продолжают использовать наличные деньги. Также, чтобы внедрить систему ККМ, потребовалось время и широкая информационная кампания, направленная на просвещение населения о преимуществах безналичных расчетов. Я замечаю, что с каждым днем все больше людей начинают осознавать пользу этой системы. Это подтверждается не только растущими стипендиями и пособиями, но и общим улучшением финансовой грамотности населения", - заключил профессор. Алымбеков добавил, что необходимо продолжать образовательные программы и консультации для граждан и предпринимателей, чтобы облегчить переход на безналичную систему и повысить доверие к новым финансовым инструментам.

Жительница Бишкека Толкун Абдырахманова убеждена, что переход на безналичную форму расчетов может ограничить граждан в использовании наличных средств.

"Безналичная форма оплаты лишает людей возможности распоряжаться денежными купюрами. Я понимаю, когда речь идет о большом бизнесе и крупных сделках, но иногда у человека есть лишь небольшая сумма, и каждый сом на счету. В таких случаях терминалы и банкоматы просто необходимы, а их не всегда можно найти. Что касается крупных покупок, например недвижимости в сомах, - я только за. Среднестатистическая зарплата у нас порой не достигает даже 100 долларов, и доллары не всегда доступны. Доллар - не наша валюта. Как мы чтим наши традиции и культуру, так же должны с уважением относиться к нашему сому", - сказала она.