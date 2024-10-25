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Россия обеспечивает семьи трудовых мигрантов из Кыргызстана

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- Алина Мамаева
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Перепись населения в Кыргызстане показала, что 16% жителей страны, или 1 миллион 94,5 тысячи человек, временно не проживают по месту регистрации. Из них 80%, то есть 876 тысяч 883 человека, уехали за границу. Основная причина миграции - поиск работы. Больше всего людей уезжает из Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областей, где примерно 40% трудоспособного населения находятся за пределами своих регионов.

Традиционно большинство тех, кто уехал из Кыргызстана в другую страну, направились в Россию, 66% от всех выехавших за границу. По разным оценкам там находятся от 870 тысяч до миллиона наших граждан.

Основными причинами миграции из страны являются неудовлетворенность заработной платой в Кыргызстане. На это пожаловались 26% опрошенных, еще 17% назвали причиной - отсутствие возможностей трудоустройства и 16% - финансовые трудности и долги.

Сегодня несколько стран предлагают трудоустройство для наших граждан, к ним относятся Южная Корея, Великобритания, Германия и Япония. Министерство труда республики даже заключило с этими государствами меморандумы о содействии в найме кыргызстанцев. Однако, предложение на работу в этих странах по сравнению с Россией - капля в море. Так, Япония выделяет до 700 квот для трудовых мигрантов из Кыргызстана, Великобритания до 2000, а в Германии в последнее время наблюдается сокращение рабочих мест даже для своих граждан, не то, что для иностранцев. Это связано с закрытием производств из-за экономических проблем внутри страны. Таким образом Россия остается бесспорным лидером и выступает для кыргызстанцев самым крупным внешним рынком труда.

"После распада Советского Союза в нашей стране стало значительно меньше рабочих мест, так как остановились заводы, фабрики и многие предприятия. Это заставило кыргызстанцев искать заработок за границей, в первую очередь в России, где много работы, стабильные и высокие зарплаты. По разным оценкам, сейчас в России трудятся около миллиона наших мигрантов. Чтобы создать такое количество рабочих мест в Кыргызстане, потребуется не менее 10–20 лет. Работа в России для нас крайне важна. У нас общие стандарты, и многие кыргызстанцы свободно владеют русским языком, что значительно облегчает адаптацию. Россия нам ближе и понятнее, чем другие страны. Российский рынок труда для нас - приоритетный. Да, наши мигранты есть и в других странах, но их там гораздо меньше. Такие страны, как Великобритания или Южная Корея, не могут соперничать с Россией: там существуют визовые ограничения, дороже добираться и возвращаться, язык незнакомый. Кроме того, квоты в таких странах ограничены, например, до 2 тысяч человек, а куда девать остальных?", - говорит эксперт Бакыт Бакетаев.

Россия создала благоприятные условия для наших граждан и продолжает их улучшать. Конечно, речь идет о легальном трудоустройстве. Согласно исследованиям сервисов "СберАналитика" и "Работа.Ру", мигрантам в России стали повышать зарплаты. Быстрее всего в течение года росли зарплаты сотрудников, занятых на обрабатывающих производствах - на 27%. Более чем на четверть увеличился заработок сотрудников, занятых в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, на 21,6% - в добыче полезных ископаемых и на 21% в строительстве.

Также несмотря на то, что с 1 января 2025 года иностранцы в России не смогут пребывать более 90 суток суммарно в течение одного календарного года, раньше было 180 суток, это ужесточение не коснется наших граждан. Поскольку Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза. Таким образом наши граждане могут находится в России на срок действия трудового или гражданско-правового договора.

Кроме того, наши граждане в России имеют бесплатную страховку ОМС, наравне с россиянами. Причем кыргызстанцы активно пользуются ей. Так, только за последние пять лет Россия бесплатно оказала им медицинские услуги на 57,2 млрд рублей. Это очень большое плюс, ведь в странах Запада иностранцы, в том числе кыргызстанцы, обязаны приобретать медстраховку сами. А если этого не сделать, то платить придется даже за вызов скорой помощи.

Важно, что Россия предоставляет кыргызстанцам не только социальную поддержку, но и правовую защиту. Сейчас часто в интернете распространяют сообщение о том, что мигрантов, в том числе из Кыргызстана, как-то ущемляют в РФ. Но это неправда, если соблюдать российские законы и уважать страну в которой ты живешь и работаешь, то и отношение будет соответствующее. Но, а в случае игнорирования, конечно, наступает законная ответственность.

Для того, чтобы помочь нашим мигрантам легче разобраться в особенностях законодательствах, а также в культурных и социальных тонкостях, Федеральное агентство по делам национальностей подготовило 70-минутную лекцию. В ней рассказывается о том, что Россия - светское государство, где не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии публично, говорится о том, что в России чтят память о Великой Отечественной войне, и любое проявление неуважения к памятникам, вечному огню, оскорбления в сети строго карается, а также о важности уважительного социального поведения друг к другу.

Все это, и то, что кыргызстанцы хорошо знают русский язык, способствует тому, что наши граждане очень быстро адаптируются в России и легко устраиваются на хорошую работу. Это крайне важно, ведь деньги, заработанные в России наши мигранты отправляют домой, где у них остались семьи. Таким образом, трудовая миграция является очень острой темой для республики.

Наша страна сегодня не может самостоятельно обеспечить работой все свое трудоспособное население. И если бы не Россия эти 870 тысяч наших граждан могли бы пополнить ряды безработных. Для понимания, на сегодня в стране всего официально безработными значатся чуть больше 70 тысяч человек. То есть если бы не трудоустройство в российских городах этот показатель мог вырасти более чем в 12 раз, что стало бы серьезным испытанием для республики.

Если подумать, сколько людей зависят от этих 870 тысяч кыргызстанцев, то это может привести к серьезным социальным проблемам.

Так, по данным Национального банка Кыргызстана, в 2022 году чистый приток денежных переводов снизился на 15% в сравнении с 2021 годом, $2 млрд 193,5 млн в 2021 году и $1 млрд 873 млн чистого притока в 2022 году. Однако в 2023 году чистый приток увеличился на $272 млн, до $2млрд 144,9 млн, по сравнению с 2022-м годом. Причем в 2023 году доля денежных переводов из стран СНГ составила 94,3% ($2 млрд 550,9 млн), а денежные переводы из дальнего зарубежья всего 5,7% ($155,3 млн).

Ожидаемо, что больше всего денежных переводов поступает из России, на которую приходится 93,5% от всего объема переводов. В 2023 году оттуда в Кыргызстан перевели $2 млрд 531,5 млн. А за первые семь месяцев 2024 года из России в республику поступило $1 млрд 552,3 млн, что на $90 млн больше, чем за тот же период 2023 года.

Несмотря на то, что на втором месте разместились США, на них пришлось 2% от всего объема или $45,3 млн. То есть разрыв между первым и вторым местом колоссальный.

Вместе с тем денежные переводы играют очень важную роль в экономике Кыргызстана. На деньги, полученные из-за границы, в республике живут тысячи домохозяйств, тем самым поддерживая внутренний спрос в стране. Можно смело сказать, что денежные переводы носят стратегический характер. Для того, чтобы понимать насколько, они важны, вспомним хотя бы ситуацию, когда 150 тысяч школьников не смогли подготовиться к учебному году из-за проблем с переводами. Они остались без денег на школьную форму, учебники, канцелярские принадлежности из-за того, что, опасаясь вторичных санкций США, многие банки в Кыргызстане отказались от сотрудничества с ведущими российскими финучреждениями. Не остановил их даже тот факт, что переводы мигрантов из России составляют треть бюджета страны.

Важно, понимать, что трудовая миграция в Россию - это не только денежные переводы, которые сегодня поддерживают тысячи семей по всей стране. Но это еще и задел на будущее. Когда наша страна будет готова обеспечить работой все трудоспособное население, мигранты начнут возвращаться на родину. Произойдет так называемый "приток умов". Ведь многие работающие мигранты имеют высшее образование и высокую квалификацию, и их опыт работы за границей дает им ценные знания и навыки. И когда страна будет готова, Кыргызстан сможет задействовать этот человеческий капитал, что будет способствовать развитию таких ключевых секторов экономики, как туризм и предпринимательство, и станет катализатором процветания Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/440398
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан
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