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"Любые финансовые изменения необходимо разъяснять посредством СМИ"

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- Назгуль Абдыразакова
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Политический эксперт Медербек Корганбаев прокомментировал инициативу Минэкономики КР ввести в Кыргызстане запрет на сделки в иностранной валюте и все расчеты перевести в безналичную форму.

Как вы оцениваете потенциальное влияние запрета на использование иностранной валюты на экономику Кыргызстана?

Как я понимаю, судя по новостям из СМИ, вопрос о запрете использования иностранной валюты здесь не ставится. Речь идет об упорядочении системы безналичного расчета между покупателем и продавцом и защиты национальной валюты - кыргызского сома. Введение безналичного расчета в сомах в сделках купли-продажи движимого и недвижимого имущества не только требование Министерства экономики, но и времени. В Кыргызстане идет пик развития безналичного расчета посредством электронных кошельков и мобильного интернет-банкинга. Это мировая тенденция, можно сказать, что Кыргызстан немного отстал в этом плане и наверстывает упущенное. Безналичный расчет это удобно, не нужно таскать с собой наличные деньги в сумке, также снижается риск получения фальшивых денежных знаков. В вопросе введения безналичного расчета необходимо ввести четкий механизм реализации. Т.е. возникает вопрос : через какие банки будут проводиться безналичные расчеты между продавцом и покупателем? Коммерческие или исключительно государственные банки или банки с государственным участием? Вероятно, продавцу и покупателю какого-либо имущества придется открывать расчетные счета, пополнять их и переводить, обналичивать денежные средства. За открытие расчетного счета и обналичивание денег однозначно банк будет взимать оплату и комиссию.

Не приведет ли запрет на расчеты в иностранной валюте и переход на безналичные платежи к недовольству среди граждан и предпринимателей, учитывая текущие экономические реалии в стране?

Любые грядущие или возможные изменения в финансово-экономической сфере необходимо разъяснять посредством СМИ и социальных сетей. Реакция граждан и бизнеса зависит, как я сказал от качества выстраивания механизма и схемы воплощения в работу безналичного расчета за сделки. Возникает вопрос о стоимости услуг и комиссии за осуществления операций по безналичному расчету. Правительство должно внимательно изучить данный вопрос и создать благоприятные условия для населения для реализации инициативы Минэконома. Крупный бизнес в Кыргызстане давно перешел на безналичные расчеты, малые предприниматели частично применяют безналичную систему. Я считаю, что наш народ со временем примет нововведения.


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URL: https://www.vb.kg/440409
Теги:
валюта, доллар, Кыргызстан
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