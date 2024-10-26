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В Джалал-Абаде открыт Парк дружбы Кыргызстана и России

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- Виктория Гунгер
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26 октября в городе Джалал-Абад состоялась торжественная церемония открытия Парка дружбы регионов Кыргызстана и России. В церемонии принял участие председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики и глава Администрации Президента Акылбек Жапаров, который прибыл в регион в рамках рабочей поездки.

Российской делегацию представлял Игорь Маслов, возглавляющий Управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Администрации Президента России – он подтвердил стратегическое значение партнёрства между Кыргызстаном и Россией. По его словам, парк станет ещё одной площадкой для укрепления межрегиональных отношений, культурного обмена и взаимодействия между двумя народами.

Новый парк, расположенный на территории 8,2 гектара, оборудован площадками для общественных и спортивных мероприятий, велодорожками, детскими игровыми зонами и арт-объектами. Здесь высажены различные виды деревьев и цветов, что делает его привлекательным местом для отдыха как горожан, так и гостей города.

Строительством Парка занялась российская компания "Город мечты", а оператором выступил Кыргызско-Российский Фонд Развития. Общий объем инвестиций – более 2 миллионов долларов США.

На церемонии открытия А.Жапаров отметил, что в последние годы в Джалал-Абаде ведётся активная работа по развитию инфраструктуры. В 2023 году город получил 2 миллиарда сомов из республиканского бюджета на развитие, а также было увеличено финансирование местного бюджета почти в два раза - с 564,4 миллиона до 1 миллиарда 51 миллиона сомов. В городе проводится реконструкция дорог, развитие производства, строятся социальные и государственные объекты.

В церемонии открытия парка приняли участие представители государственных структур Кыргызстана и России, дипломатический корпус, а также жители Джалал-Абада и гости города.


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URL: https://www.vb.kg/440427
Теги:
Россия, Кыргызстан
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