Обновление президентского автотранспорта - не роскошь, а мера безопасности

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров пересел на новый бронированный Mercedes - Benz S680. Согласно Конституции глава государства находится под государственной охраной и следовательно в качестве автотранспорта президент использует бронированные автомобили различных классов. То, что лидер страны передвигается на новом бронированном мерседесе вовсе не является расточительством или символом роскоши. Это требование мер безопасности, которым кстати президент обязан подчиняться. По истечению определенного времени президентский автопарк обновляется, старые бронированные автомобили заменяются на новые, более защищенные. С момента вступления на должность президента Садыр Жапаров пользовался теми машинами, которые остались от его предшественников. К примеру - бронированный Mercedes - Benz S 600 W 222 ранее был служебным транспортом президента Сооронбая Жээнбекова. В 2019 году Россия в качестве помощи передала Кыргызстану 6 бронированных Mercedes - Benz S 600 W 222 для организации саммита Шанхайской организации сотрудничества. Один из этих автомобилей потом был выделен для президента Жээнбекова.

В 2021 году президент Садыр Жапаров как полагается начал передвигаться на этом же автомобиле, потому что в правительственном гараже попросту нет других президентских машин. Для поездок в регионах президент Садыр Жапаров использует бронированные внедорожники, которые также заменяются по истечению времени и технического износа.

В далеком 2013 году в качестве технической помощи Кремль на безвозмездной основе передал Кыргызстану 5 бронированных автомобилей "BMW 760", тоже для организации саммита ШОС. На одном из подаренных Россией БМВ ездил президент Атамбаев. Кстати Жээнбеков тоже успел попользоваться бронированным БМВ, а потом в 2019 году, как я сказал ранее, пересел на новый мерседес.

Гарантия на бронированный автомобиль не превышает двух лет, из-за тяжелой брони (уровень B7) машина нуждается в постоянном и не дешевом техническом обслуживании. Пять лет эксплуатации броневика (если считать с 2019 года) это много, и как правило, служба охраны президента вносит предложение о приобретении нового бронированного автомобиля для 01-го. Т.е. покупка новой бронемашины это не желание или прихоть президента, это рекомендация службы безопасности. Согласно требованиям личной охраны, для президента заказывается бронированный автомобиль с максимальной степенью защиты. В мире очень мало компаний, производящих заводские бронеавтомобили. В основном это три ведущих бренда - "Audi", "BMW" и "Mercedes-Benz" и пара мировых ателье, которые бронируют автомобили - легендарная немецкая Trasco Bremen (машины Trasco оберегали жизни президента РУ Ислама Каримова, лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента РФ Бориса Ельцина) и бельгийская фирма Carat Duchatelet (Карат Дюшателе). Как говорится, никакой мистики и понтов. Бронированный автомобиль является важнейшим элементом обеспечения охраны жизни и здоровья президента и иногда последней преградой для покушения. Поэтому и цена подобных машин высокая, от 500 тысяч долларов и выше. Это штучный товар, когда на выполнение заказа по изготовлению бронеавтомобиля уходит от 3 до 6 месяцев.

Автор: Медербек Корганбаев