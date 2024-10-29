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Департамент сельхозкультур и садоводства проверяет качество семен озимых

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- Светлана Лаптева
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Cпециалисты Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства проводят проверку семян озимых зерновых с целью их доведения до кондиции.

По состоянию на 24 октября 2024 года семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами Республики засыпано 36,2 тыс. тонн семян зерновых колосовых культур для озимого сева, при потребности в 37,4 тыс. тонн, что соответствует уровню обеспечения в 96,8%. В частности, засыпано 35 тыс. тонн семян озимой пшеницы при потребности в 36,2 тыс. тонн (96,6%). Потребность в семенах озимого ячменя составляет 1,2 тыс. тонн, и она полностью покрыта - засыпано 1,2 тыс. тонн (100%).

На 24 октября 2024 года специалисты региональных управлений Департамента проверили 19,1 тыс. тонн семян озимых зерновых культур, в том числе 18,4 тыс. тонн озимой пшеницы и 709,1 тонн озимого ячменя. Из общего объема проверенных семян до кондиции доведено 18,7 тыс. тонн, что составляет 51,8%, в том числе 18 тыс. тонн озимой пшеницы (51,6%) и 679,1 тонны озимого ячменя (57,8%).


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URL: https://www.vb.kg/440437
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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