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В Бишкеке водитель сбил пешеходов: один погиб, другой в реанимации

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26 октября в 20:30 в Бишкеке на улице Алма-Атинская произошло ДТП, в результате которого водитель М.М. 1978 года рождения на автомобиле марки "Kia Rio" совершил наезд на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы. По ее данным, пешеходы, переходившие дорогу с востока на запад, получили травмы. На месте происшествия скончалась 78-летняя С.Б., а 8-летняя девочка Т.М. была госпитализирована в реанимационное отделение.

Данный инцидент зарегистрирован в ЖУИ ГУВД города Бишкек, и начата доследственная проверка. В момент освидетельствования водитель находился в трезвом состоянии; также была взята кровь для судебно-химической экспертизы. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы для юридической оценки действий водителя.


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URL: https://www.vb.kg/440453
Теги:
ДТП, погибшие, Бишкек, автомобили
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