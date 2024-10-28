На что звезды тратят крипту: самые дорогие покупки селебритиз

Мир криптовалют постоянно изменяется, а стоимость виртуальных активов может взлетать до небес. Так, еще десяток лет назад на биткоин цена позволяла оплатить лишь пиццу, а сейчас звезды тратят криптовалюту на приобретение недвижимости и предметов искусства.

Также с помощью крупнейшей криптовалютной биржи Binance можно проводить операции с цифровыми активами в режиме реального времени, зарабатывать на стейкинге и деривативах, а также узнавать о новейших криптотрендах.

NFT Bored Ape Yacht Club

Криптопроект Bored Ape Yacht Club (BAYC) имеет огромную популярность даже за пределами индустрии виртуальных активов. Изображениями скучающих обезьянок заинтересовалось огромное количество знаменитостей. Дело в том, что мультяшные животные символизируют самих селебритиз, которые уже не знают, на что им потратить деньги. А под яхт-клубом подразумевается закрытое сообщество. Токены NFT являются его пропусками.

Это самая дорогая коллекция NFT-токенов. Изначально стоимость составляла 0,08 ETH, сейчас же минимальная цена - 107 ETH.

Ведущий Tonight Show Джимми Фэллон рассказал, что приобрел токен Bored Ape #599 примерно за 224 тысячи долларов. Также он рассматривает возможность приобретения токенов из серии Mutant Ape Yacht Club.

Певец Джастин Бибер купил токен Bored Ape #3001 за 500 ETH (это около 1,3 миллиона долларов). Рок-звезда Оззи Осборн приобрел Bored Ape #9939 за 359 тысяч долларов. А певица Мадонна является владелицей Bored Ape #4988. Ей потребовалось 180 ETH или примерно 466 тысяч долларов, чтобы приобрести этот NFT.

Среди прочих знаменитостей, владеющих изображениями мультяшных обезьян, можно назвать Эминема, Неймара, Шакила О"Нила, Майка Шиноду.

На что звезды тратят крипту?

Селебритиз тратят свои сбережения не только на забавные NFT, позволяющие выделиться, но и на вполне осязаемые материальные ценности.

Так, например, за криптовалюту можно приобрести элитные транспортные средства. Компания Denison Yachting предлагает знаменитостям купить яхты и катамараны за BTC и BCH. Первая подобная сделка была заключена компанией еще в 2017 году.

Элитные автомобили также можно купить за виртуальные деньги. Это может быть:

Tesla S; Mercedes-Benz SL65 AMG BLACK; Ferrari 430 Coupe.

Примером такой крупной покупки является приобретение Питером Саддингтоном (техническим директором VinWiki) в 2017 году автомобиля Lamborghini Huracan 2015 года выпуска за 45 BTC. Для него это была неимоверно удачная сделка, ведь за приобретение этих монет в 2011 году он отдал всего 115 долларов.

Цифровая валюта используется и для покупки элитной недвижимости. За крипту приобретают апартаменты в престижных районах и даже целые виллы. Примером будет продажа особняка Майкла Комарански в Майами. Его стоимость составляла 455 BTC, что на момент совершения сделки было эквивалентом 6 млн долларов.

Поклонникам всегда интересно, что именно покупают их кумиры за криптовалюту. Поэтому можно с уверенностью заявить, что селебритиз - это важная составляющая популяризации криптовалют и блокчейн-технологии.