Иностранцы без трудовых договоров в РФ смогут находиться лишь 90 дней

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики вновь обращает внимание на важные изменения в российском законодательстве, направленные на усиление контроля за пребыванием иностранных граждан в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, с 1 января 2025 года вступает в силу Федеральный закон Российской Федерации, который устанавливает новые правила пребывания для иностранных граждан, согласно которому иностранные граждане, не имеющие соответствующих разрешительных документов (РВП, ВНЖ, наличие трудового или гражданско-правового договора и т.д.), смогут пребывать в Российской Федерации не более 90 суток в течении одного календарного года. В связи с чем, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на территории Российской Федерации без заключения трудового договора путем выезда/въезда и обнуления миграционной истории, более не смогут применять данную практику.

Кроме того, с 5 февраля 2025 года вступает в силу Федеральный Закон Российской Федерации, согласно которому вводится "режим высылки" из Российской Федерации иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания на ее территории.

В случае применения режима высылки иностранный гражданин будет включен как контролируемое лицо в соответствующий реестр контролируемых лиц и обязан своевременно исполнять установленные требования.

В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения установленных обязанностей в отношении контролируемого лица принимаются решения о депортации и о помещении в специальное учреждение.

Важно отметить, что иностранные граждане, пребывавшие в России без законных оснований до вступления изменений в силу и не урегулировавшие свое правовое положение, будут внесены в реестр контролируемых лиц.

С момента включения в указанный реестр к контролируемому лицу также будут применяться ограничительные меры (для получения более подробной информации необходимо пройти по ссылке.

Министерство призывает граждан Кыргызской Республики внимательно ознакомиться с изменениями миграционного законодательства Российской Федерации и своевременно обратиться в компетентные органы Российской Федерации для урегулирования своего правового положения, во избежание негативных последствий.