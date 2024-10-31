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Основатель TikTok стал самым богатым человеком Китая

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Основатель компании ByteDance, владеющей популярной соцсетью TikTok, Чжан Имин возглавил список богатейших людей Китая. Его состояние достигло более 49 миллиардов долларов.

Глобальная выручка компании за прошлый год выросла на 30 % – до 110 миллиардов долларов. Интересно, что еще в 2021 году Чжан Имин ушел с поста генерального директора ByteDance, однако рост ее доходов повлиял на размер его личного состояния.

В ежегодном списке Hurun China Rich List он вытеснил с лидирующей позиции владельца компании по производству бутилированной воды, миллиардера Чжун Шаньшаня, чье состояние сократилось до 47,9 миллиарда долларов.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/440526
Теги:
Китай
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