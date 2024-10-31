Основатель TikTok стал самым богатым человеком Китая

Основатель компании ByteDance, владеющей популярной соцсетью TikTok, Чжан Имин возглавил список богатейших людей Китая. Его состояние достигло более 49 миллиардов долларов.

Глобальная выручка компании за прошлый год выросла на 30 % – до 110 миллиардов долларов. Интересно, что еще в 2021 году Чжан Имин ушел с поста генерального директора ByteDance, однако рост ее доходов повлиял на размер его личного состояния.

В ежегодном списке Hurun China Rich List он вытеснил с лидирующей позиции владельца компании по производству бутилированной воды, миллиардера Чжун Шаньшаня, чье состояние сократилось до 47,9 миллиарда долларов.

Источник: podrobno.uz