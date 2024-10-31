ГНС представила обновленный "Кабинет налогоплательщика" с новыми функциями

Государственная налоговая служба КР обновила интерфейс "Кабинета налогоплательщика" на сайте для удобства пользователей и оптимизации функциональности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в разделе "Переписка с ГНС" сервисы, такие как "Справки", "Работа с ЕАЭС" и "Электронные адреса УГНС", теперь представлены в виде карточек. Этот формат позволяет быстрее находить нужные сервисы и информацию, упрощает навигацию и делает интерфейс более интуитивным.

Кроме того, получение справки о налоговой регистрации с отметкой "Справка для целей импорта товаров из государств-членов ЕАЭС" теперь доступно в сервисе "Справки" раздела "Переписка с ГНС" обновленного кабинета на сайте cabinet.salyk.kg.

Обращаем внимание, что данный сервис больше не поддерживается на сайте.

Налоговая служба продолжает работу над повышением качества электронных сервисов, стремясь создать максимально комфортные условия для налогоплательщиков.