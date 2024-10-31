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Пропуск через КПП "Токмок-Автордорожный" временно приостановлен

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В связи с проводимыми ОАО "Кыргызтелеком" ремонтными работами на линиях передачи интернет-связи временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через КПП "Токмок- Автодорожный". Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

Все транспортные средства и граждане, выезжающие из Кыргызстана в Казахстан, перенаправляются на КПП "Кен-Булун-автодорожный".

Пограничная служба ГКНБ просит граждан заранее планировать маршрут для пересечения кыргызско-казахстанской госграницы через другие близлежащие пункты пропуска:

"Ак-Жол-автодорожный"

"Ак-Тилек-автодорожный"

"Чалдыбар-автодорожный"


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URL: https://www.vb.kg/440547
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан, Токмок, Погранслужба
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