Cотрудники пробации прошли обучение методам борьбы с экстремизмом

В рамках программы кабинета министров по противодействию экстремизму и терроризму на 2023-2027 годы для сотрудников территориальных органов межрегионального управления по городу Бишкек, Чуйской и Таласской областям Департамента пробации была организована лекция, направленная на предупреждение экстремистских проявлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, лекцию провели сотрудник Чуйского управления Государственного комитета национальной безопасности КР и теолог Департамента пробации, которые осветили актуальные вопросы противодействия экстремизму и профилактики радикализации.

В рамках мероприятия были рассмотрены основные подходы и инструменты, позволяющие выявлять и предотвращать угрозы экстремизма среди клиентов пробации.

Данное мероприятие направлено на повышение профессиональной компетентности сотрудников и укрепление их знаний в области предотвращения экстремистских проявлений.