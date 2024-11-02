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В селе Озгоруш нарушили почвенный слой сельхозугодий ради постройки

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- Светлана Лаптева
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Служба земельного и водного надзора при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР провела проверку в селе Озгоруш аилного округа Биримдик Бакай-Атинского района Таласской области и выявила нарушения земельного законодательства.

В частности, с целью незаконного жилищного строительства на южной стороне автодороги Талас-Тараз, жителем Э.Н. был нарушен почвенный покров сельскохозяйственных угодий. В результате, согласно статье 242 Кодекса КР "О нарушениях", на него был наложен административный штраф.

Кроме того, в соответствии с постановлением Кабинета министров КР от 21.01.2023 года №25, рассчитан размер причиненного ущерба и наложенные штрафы взысканы на счет государства.


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URL: https://www.vb.kg/440562
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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