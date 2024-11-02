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В ДУМК озвучили свою позицию относительно "Таблиги жаамат"

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- Светлана Лаптева
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В Духовном управлении мусульман Кыргызстана озвучили свою позицию относительно "Таблиги жаамат".

Ранее Госкомрелигии инициировал поправки в некоторые законы, касающиеся религиозной сферы. Согласно поправкам, запрещается религиозная агитация, в том числе домовой обход со стороны дааватчы.

Заведующий отделом пропаганды ДУМК Султанали Гапуров рассказал в интервью СМИ, что Совет улемов и муфтият дали свои рекомендации к законопроекту. В том числе были обсуждены подворовые обходы, призывы к религии. Также рассматривались случаи, когда заставляют и угрожают.

Гапуров отметил, что в исламе нет насилия и принуждения. "Неправильно испугом призывать к религии. Мы тоже дали свои рекомендации, надеемся, что примут наши правки", - сказал он.

С таким запретом, как рассказал Гапуров, муфтият согласен, так как есть недовольства со стороны народа.

"Тут не только наши религиозные деятели, но и представители других религий занимаются призывом и стучатся в двери.

Граждане говорят, что их беспокоят. В шариате нет такого: иди, стучись в дверь и призывай к религии. Призыв к религии должен быть везде. Даават - это поведение человека, слова, взаимопонимание с окружающими, хороший характер. Призыв к исламу не ограничивается стуком в дверь, поэтому мы не против такого запрета", - пояснил он .

Гапуров также ответил на вопрос: Наступили ли трудные времена у "Таблиги жаамат".

"Таблиги жаамат" долгое время оказывают свои услуги в нашей стране, оказало хорошее влияние, мы должны это принять с гордостью. У "Таблиги жаамат" есть свой вклад в том, что количество верующих увеличилось, тех, кто начал приходить в мечети, стало больше. Мы далеко от того, чтобы все это отрицать. Мы можем с уверенностью утверждать, что они помогли в стабилизации ситуации в стране. Тут не стоит вопроса о том, что для "Таблиги жаамат" наступили трудные времена или запрет. Их деятельность продолжится, но только на территории мечетей или в специальных религиозных объектах", - рассказал он.


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URL: https://www.vb.kg/440568
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