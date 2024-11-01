Минсельхоз КР ищет инвесторов для строительства завода по переработке шкур

Министерство водных ресурсов, сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности КР планирует строительство завода по переработке шкур сельскохозяйственных животных и обувной фабрики, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минсельхоза, в этой связи будет начато строительство крупного завода в районе села Новый хлопок Сокулукского района Чуйской области.

"Целью строительства указанного завода является привлечение в производственную зону кожевенных и шерстяных предприятий, а также организация переработки с использованием очистных сооружений, что позволит заботиться об окружающей среде и здоровье населения.

В связи с этим министерство начало проводить встречи и обмен идеями с предпринимателями. Мы приглашаем заинтересованных предпринимателей к сотрудничеству в строительстве как крупных, так и малых предприятий. Контактные телефоны для связи: 0704 184184; 0555 508220", - говорится в сообщении министерства.