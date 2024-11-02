В Канте представители партии №3 собирают списки жильцов

В Канте назревает предвыборный скандал. Жителей города по улице Пушкина сегодня обходили представители одной из партий. Об этом стало известно VB.KG.

В тетрадь они записывали номер улицы, дома и квартиры – напротив – фамилии и имена тех, кто проживает по указанному адресу. Представлялись волонтерами партии №3. Правда, ответить на вопрос для чего они формируют списки проживающих, "волонтеры" так не смогли. Как и то, почему они и их кандидаты нарушают закон. Особый интерес представляли для них пенсионеры.

Как пояснили нашей редакции в Центризбиркоме, на выборах в Кантский горкенеш под этим номером значится партия "Калк Ынтымагы ПП". Председателем является Тойтеев Болотбек Андашпекович, лидером регионального отделения: Ногоев Тимур Дуйшенбекович.

В партии, куда мы обратились за комментариями (запись разговора имеется), нам, понятное дело, сообщили, что ничего не знают о своих представителях. Затем потребовали фотографии, добавив, что на свидетелей в лице жителей, которые их "сотрудники" уже обошли, им плевать. А вот разумного ответа, почему такое происходит, они дать так и не смогли, лишь отметив, что "разберутся в ситуации".

Просим ЦИК разобраться в ситуации и выяснить, почему партия нарушает закон о выборах и не идет ли речь о подтасовке (подкупе) избирателей.