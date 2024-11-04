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В США раскрыли планы Трампа по Украине

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Внешняя политика кандидаты в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в случае избрания может оказаться крайне неприятной для Киева. Планы политика по Украине раскрыл старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель в беседе с Newsweek, пишет РИА Новости.

Шлегель обозначил, что Трамп хочет как можно скорее положить конец украинскому конфликту и намерен инициировать переговорный процесс.

"Все это, конечно, очень тревожит Украину. Украинцы прекрасно знают, что легкого выхода не существует и что украинскому правительству придется принимать очень болезненные решения, которые будут необходимы, если победит Трамп", - заявил аналитик.

Как отметил другой эксперт - профессор кафедры международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона Роберт Орттунг, Трамп отдает явное предпочтение России перед Украиной.

Ранее преподаватель международных отношений из Университета Флиндерса (США) Джессика Дженауэр оценила влияние американских выборов на украинский конфликт. По ее словам, избрание кандидата от демократов Камалы Харрис, скорее всего, будет означать дальнейшую военную поддержку Украины.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/440608
Теги:
США, Украина, Дональд Трамп
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