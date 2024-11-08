Делегация из Кыргызстана и власти Турции обсудили трудовые права мигрантов

С 1 по 6 ноября делегация Центра трудоустройства граждан за рубежом при Минтруде Кыргызстана посетила Анталью. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в рамках визита состоялись встречи с представителями турецких властей, в том числе с заместителем губернатора Анталийской области Мустафой Хулуси Аратом. Обсуждались вопросы миграции, прав мигрантов и улучшения условий их труда и жизни в Турции.

Кроме того, делегация встретилась с турецкими агентствами занятости, акцентировав внимание на легализации статуса кыргызстанцев и защите их прав. Были выработаны рекомендации по улучшению сотрудничества в трудоустройстве для более эффективной интеграции кыргызстанских граждан на турецкий рынок труда.

Консульские сотрудники также ознакомились с условиями труда и проживания кыргызских мигрантов на местах.