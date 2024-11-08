В Аламудунском районе браконьеры застрелили восемь фазанов

В Аламудунском районе сотрудники Службы экологического и технического надзора отдела контроля биоресурсов провели оперативный рейд, в результате которого были задержаны браконьеры. Нарушители незаконно отстрелили восемь фазанов, и у них изъяли незарегистрированное оружие, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Служба экологического и технического надзора напоминает гражданам, что иск за незаконную добычу одного фазана составляет 5000 сомов. Нарушение законодательства о защите дикой природы может привести к серьёзным штрафам и изъятию оружия. Подобные рейды будут проводиться на постоянной основе для предотвращения браконьерства и сохранения биоресурсов региона.

О любых случаях браконьерства можно сообщить по горячей линии 108.