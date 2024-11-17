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Трамп назначил самую молодую в истории пресс-секретаря Белого дома

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- Светлана Лаптева
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Избранный президент США Дональд Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Ливитт, сообщает CNN. NPR отмечает, что она станет самым молодым пресс-секретарем в истории.

До этого Ливитт представляла его в ходе предвыборной кампании, а во время первого президентского срока Трампа она была помощником пресс-секретаря. По данным The New York Times (NYT), Трамп сменил четырех пресс-секретарей за первые четыре года своего президентского срока.

По словам республиканца, Ливитт проделала "феноменальную работу" в его кампании. Он назвал ее "умной и жесткой", а также подчеркнул, что она является "эффективным коммуникатором".

"Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, когда мы снова сделаем Америку великой", - заявил Трамп.

Про Ливитт также известно, что после работы в Белом доме помощником пресс-секретаря и в Управлении президентской корреспонденции во время первой администрации Трампа она баллотировалась в Конгресс в Нью-Гэмпшире в 2022 году, а также была пресс-секретарем представителя Элизы Стефаник из Нью-Йорка, союзницы Трампа и его кандидата на пост посла в Организации Объединенных Наций (ООН).

С 13 мая 2022 года должность пресс-секретаря Белого дома занимает Карин Жан-Пьер. Она стала первой темнокожей женщиной, представительницей ЛГБТ-сообщества на этом посту. Кроме того, Жан-Пьер с 7 октября 2024 года является старшим советником президента Джо Байдена. До нее пресс-секретарем была Джен Псаки, которая затем стала телеведущей на MSNBC.

Инаугурация Дональда Трампа состоится в январе. Республиканец уже номинировал на должность госсекретаря Марко Рубио, на пост советника по нацбезопасности - Майка Уолтца. Пит Хегсет может стать министром обороны, Роберт Кеннеди-младший - министром здравоохранения, Мэтт Гейц - министром юстиции, Тулси Габбард - главой Нацразведки.

Источник: centralasia.media


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URL: https://www.vb.kg/440849
Теги:
Дональд Трамп
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