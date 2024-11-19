Садыр Жапаров ратифицировал соглашение по водоснабжению и санитарии

Президент Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития по второму дополнительному финансированию "Проекта устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии", подписанного 15 апреля 2024 года в городе Вашингтон". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Данный закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 23 октября 2024 года.

Цель закона - выполнение внутригосударственных процедур путем ратификации указанного соглашения, направленного на второе дополнительное финансирование "Проекта устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии".

Проект предусматривает:

- реабилитацию и строительство систем питьевого водоснабжения в 11 селах Ошской области;

- строительство системы водоотведения многоэтажных домов в селе Курмонту Иссык-Кульской области;

- финансирование программы стимулирующих грантов для домохозяйств с целью развития санитарии в Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областях;

- закупку специальной техники для муниципальных предприятий водоснабжения и водоотведения.

Инвестиции по данному проекту позволят значительно улучшить доступ к чистой питьевой воде, сократить потери воды и повысить устойчивость к изменению климата.