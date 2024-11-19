Погода
$ 86.49 - 86.89
€ 90.65 - 91.77

Садыр Жапаров ратифицировал соглашение по водоснабжению и санитарии

216  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития по второму дополнительному финансированию "Проекта устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии", подписанного 15 апреля 2024 года в городе Вашингтон". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Данный закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 23 октября 2024 года.

Цель закона - выполнение внутригосударственных процедур путем ратификации указанного соглашения, направленного на второе дополнительное финансирование "Проекта устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии".

Проект предусматривает:

- реабилитацию и строительство систем питьевого водоснабжения в 11 селах Ошской области;

- строительство системы водоотведения многоэтажных домов в селе Курмонту Иссык-Кульской области;

- финансирование программы стимулирующих грантов для домохозяйств с целью развития санитарии в Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областях;

- закупку специальной техники для муниципальных предприятий водоснабжения и водоотведения.

Инвестиции по данному проекту позволят значительно улучшить доступ к чистой питьевой воде, сократить потери воды и повысить устойчивость к изменению климата.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440931
Теги:
водоснабжение, закон, Иссык-Кульская область, Ошская область, президент, ратификация, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  