Задержан член ОПГ, планировавший покушение на руководство ГКНБ

Задержан активный член организованной преступной группы (ОПГ) Камчы Кольбаева - Руслан Дуйшеев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, мужчина скрывался от следственных органов и задержан в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.

Дуйшеев, 1983 года рождения, уроженец села Бостери Иссык-Кульской области, известен в криминальном мире как "Рус Коен" или "Руслан Бостеринский". Он являлся одним из приближённых лиц Камчы Кольбаева и "смотрящим" за селом Бостери, а также неоднократно судим за тяжкие преступления, включая разбой и убийство.

Кроме того, по имеющимся данным, Дуйшеев, находясь в розыске, разрабатывал план покушения на руководство ГКНБ.

После проведения следственно-оперативных мероприятий, Руслан Дуйшеев был помещён в СИЗО ГКНБ, ему предьявлено обвинение по факту создания и участия в организованной преступной группе.

В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по установлению и задержанию других активных членов ОПГ Камы Кольбаева скрывающихся от органов следствия.