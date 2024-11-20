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Ташиев: Экс-посол воспользовался моим именем и взял $250 тыс. взятки

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Известный политик, бывший посол Кыргызстана воспользовался моим именем и взял взятку в $250 тыс., сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 20 ноября журналистам.

"Сегодня утром дал поручение арестовать его. На него есть заявление, показания поступили, видео и фото, как он получал деньги. Он был в моей партии когда-то. Он со мной вместе ходил. Но я никого не собираюсь щадить. Не дай Бог, мои близкие, сын, братья с нарушением закона ко мне попадут, я их посажу. Это мой принцип", - сказал он.

Имя политика Ташиев не стал озвучивать.

Источник: Акипресс


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URL: https://www.vb.kg/440959
Теги:
Камчыбек Ташиев, взятка, чиновник, посол
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