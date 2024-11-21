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В Бишкеке проверяют автомобили на соответствие экологическим нормам

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В столице проверены автомобили на соответствие нормам вредных веществ выхлопных газов. Мероприятие направлено на улучшение качества воздуха. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, проверку провели сотрудники мэрии Бишкека совместно с региональным управлением экотехнадзора и УПСМ. При помощи дымомера выявлено два транспортных средства с превышением допустимых норм задымления. Водителям выписаны штрафы на общую сумму 30 500 сомов в соответствии со статьей 234 Кодекса КР о правонарушениях.

С автомобилистами также провели разъяснительную работу о важности регулярного техосмотра и своевременного ремонта машин.


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URL: https://www.vb.kg/440966
Теги:
мэрия, рейд, экология, Бишкек, автомобили
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