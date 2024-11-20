Между нами, девочками: как выбрать подходящие гигиенические средства

Вопросы женской гигиены важны в любые дни, но во время менструации они становятся наиболее актуальными. А поскольку это физиологическое явление женщинам приходится переживать каждый месяц, начиная с подросткового возраста, гигиенические средства должны быть удобными и надежными.
Производителей, выпускающих такую продукцию, много - как локальных, так и международного уровня. Ко второй категории брендов относится Kotex, компания, принадлежащая американской корпорации "Кимберли-Кларк". Ее продукцией пользуются в разных странах мира. Ознакомиться с ней можно на сайте kotex.kg, где представлена информация о выпускаемых в продажу средствах.
Существует две большие группы прокладок, производством которых занимается бренд:
Первые предназначены для использования в обычные дни, а вторые - для месячных.
Компания предлагает несколько линеек гигиенических прокладок:
Если кожа чувствительная, лучше выбирать средства с улучшенным верхним шаром, так как он мягкий и не будет натирать. Это поможет избежать дискомфорта и аллергических реакций кожи.
Главный "указатель" - обильность выделений во время менструации. На уровень впитываемости прокладок указывает количество капель на упаковке:
У прокладок на 5 и 6 капель удлиненный задний край, а также есть эластичные желобки, придающие им гибкость, защищающую от протеканий как днем, так и во время сна.
При выборе прокладок необходимо ориентироваться на потребности женского организма, его реакцию на материал гигиенических средств и комфорт в процессе использования.