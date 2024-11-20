Между нами, девочками: как выбрать подходящие гигиенические средства

Вопросы женской гигиены важны в любые дни, но во время менструации они становятся наиболее актуальными. А поскольку это физиологическое явление женщинам приходится переживать каждый месяц, начиная с подросткового возраста, гигиенические средства должны быть удобными и надежными.

Производителей, выпускающих такую продукцию, много - как локальных, так и международного уровня. Ко второй категории брендов относится Kotex, компания, принадлежащая американской корпорации "Кимберли-Кларк". Ее продукцией пользуются в разных странах мира. Ознакомиться с ней можно на сайте kotex.kg, где представлена информация о выпускаемых в продажу средствах.

Какие прокладки производит Kotex

Существует две большие группы прокладок, производством которых занимается бренд:

ежедневные; гигиенические.

Первые предназначены для использования в обычные дни, а вторые - для месячных.

Компания предлагает несколько линеек гигиенических прокладок:

Ultra - самые тонкие, а потому незаметные под одеждой. Ultra Soft - улучшенный вариант предыдущей линейки, отличающийся более мягким и приятным к телу верхним шаром. Natural - такие прокладки изготавливают полностью из натуральных материалов, они не содержат пластика, красителей (в верхнем слое) и других вредных веществ. Young - средства, созданные специально для девочек-подростков, у которых месячные только начались. У прокладок стильный дизайн и улучшенная защита. Active - для девушек, которые ведут активный образ жизни. Изделия тонкие, с дышащей поверхностью и способностью повторять движения тела.

Если кожа чувствительная, лучше выбирать средства с улучшенным верхним шаром, так как он мягкий и не будет натирать. Это поможет избежать дискомфорта и аллергических реакций кожи.

На что ориентироваться при выборе прокладок

Главный "указатель" - обильность выделений во время менструации. На уровень впитываемости прокладок указывает количество капель на упаковке:

4 капли (Normal) - для умеренных выделений; 5 капель (Super) - для обильных месячных; 6 капель (Night) - для особенно обильных выделений и применения в ночное время.

У прокладок на 5 и 6 капель удлиненный задний край, а также есть эластичные желобки, придающие им гибкость, защищающую от протеканий как днем, так и во время сна.

При выборе прокладок необходимо ориентироваться на потребности женского организма, его реакцию на материал гигиенических средств и комфорт в процессе использования.