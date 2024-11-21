Ташиев раскрыл пакет... Но сам не раскрылся

То, что произошло накануне с председателем ГКНБ генералом Ташиевым в его же собственном кабинете, с трудом поддается комментированию. Кто-то принес ему странный запечатанный пакет. В пакете все было как в сказке про Кощея Бессмертного: яйцо в утке, утка в зайце… В пакете генерал обнаружил завернутый в бумагу с надписями в виде его фамилии-имени-отчества бумажный конверт. Тоже – с сургучными печатями. В конверте оказалась маленькая флешка.

Теоретически там могло оказаться все что угодно – от портативного взрывного устройства до белого порошка, который – так же в конвертах – одно время рассылали политикам, чиновникам и другим публичным лицам в разных странах мира. Содержимое конвертов при проверке не представляло угрозы для жизни и здоровья, но панику сеяло.

Флешка содержала письмо с угрозами и "предложениями, от которых Ташиев не может отказаться". Написано оно по-русски, но с чудовищными орфографическими и пунктуационными ошибками.

Первое впечатление – писал некто весьма недалекий и психически неполноценный. Однако если вчитаться и призадуматься – картина вырисовывается непростая. Аноним рассказывает о том, что он по чьему-то поручению длительное время наблюдал за Ташиевым и другими высокопоставленными лицами, собирал информацию о них и о членах их семей, представляясь писателем или журналистом. Получил очень большие деньги, подписав контракт на организацию госпереворота. Имеет достаточный запас взрывчатки с дистанционным управлением, чтобы запросто расправиться с силовиками (точнее – с их близкими, чтобы было больнее).

С другой стороны, изучив личность Ташиева и поговорив о нем с разными людьми, автор пришел к выводу, что это весьма достойный человек, многое сделавший для страны, и он, автор, не считает себя вправе мешать дальнейшему развитию цветущего Кыргызстана.

Для того чтобы обезопасить себя и своих близких, генерал должен выполнить некоторые условия. В частности – в течение десяти дней вернуть имущество вдове Чыныбая Турсунбекова. В июле, напомним, были задержаны дочери покойного спикера Жогорку Кенеша – за то, что незаконным путем приобрели банк, водочный завод и огромные площади земли…

Вдова бывшего политика Нуржан Тентимишова поспешила записать обращение к Камчыбеку Ташиеву и откреститься от какой бы то ни было причастности к доставленному ему посланию. Это, впрочем, и без ее заявления было понятно: она прошла по "делу" лишь как стрелочница. Подоплека и задачи у пакета были совершенно другие.

Как могло получиться, что главному чекисту Кыргызстана беспрепятственно подбросили какую-то флешку? Кто и с какой целью ее прислал? Что из всего это следует?

Сам Камчыбек Кыдыршаевич во время пресс-конференции свое мнение высказал: и письмо, и его доставка – работа спецслужб.

Может ли опытный спецслужбист быть столь безграмотным? Очень даже может, если эта безграмотность – нарочитая, искусственная. Слишком уж стройно и логично составлено само письмо, чтобы просто от него отмахнуться – дескать, какой-то малограмотный псих писал. О том, что автор скорее кривляется, а на самом деле он профессионал и отлично знает, кто он, что он и чего добивается, можно судить и чисто с филологической точки зрения. На фоне общей корявости "писатель" прекрасно оперирует такими сложными словами, как "инфраструктура", "разведданные", к тому же написанными с безупречной грамотностью.

Для чего это написано? Главным образом, как представляется, для того, чтобы вызвать шумиху. Попутно "прощупав" и главу ГКНБ, и президента.

Западные журналисты напугали и заставили "раскрыться" доживающего свой президентский срок Джо Байдена, который занервничал, психанул и дал отмашку на обстрел России дальнобойным оружием. Это его разрешение – своеобразная проверка "на вшивость" президента Путина: раскроется ли? Начнет ли, просторечно выражаясь, дергаться, делать неверные шаги и совершать ошибки?

Ну а в Кыргызстане – свои "проверяющие". Очень желающие увидеть панику в глазах генерала и ожидающие каких-то хаотичных, непоследовательных поступков от президента Жапарова.

Ташиев проводил пресс-конференцию с олимпийским спокойствием. Отдал флешку на "растерзание" журналистам – делайте с ней, дескать, все, что хотите. Поделился планами относительно расследования (шутки шутками, но угрозы в письме вполне конкретные и реальные). Сказал между прочим, что, заступая на должность председателя ГКНБ, знал, что угрожать ему будут, и готовился к этому. Так что на испуг его не возьмешь.

Возможно, в ближайшем будущем таинственный аноним будет рассекречен и тогда сам поведает обществу, кого он представляет и на кого работает.

А для генерала история с "пакетом с пакетами" прояснила неприятную ситуацию: среди его конторского окружения далеко не сто процентов честных и преданных людей. Среди сотрудников силовых структур Кыргызстана затесались еще атамбаевские кадры, ведущие сейчас против Ташиева подковерную партизанскую войну. Об этом, кстати, пишет и автор предостерегающего письма: "Многие из ваших подчиненные вас обманывают чтобы чудом сохранить свою кресло" (грамматика и стилистика сохранены).

Тут опять нелишним будет обратиться к возлюбленной многими кыргызскими оппозиционерами Америке. Журналист с Кипра Алекс Христофору так объяснил байденовский демарш: пока еще действующий президент США разрешил Зеленскому баловаться АТАСМS-ами… на эмоциях: Байдена переиграл Путин, победил на выборах Трамп, а его "драгоценный проект "Украина" рушится".

Нечто подобное на днях случилось и в Кыргызстане. Выборы социал-демократы позорно продули, стали фигурантами уголовного дела, потеряли уважение многих прежних почитателей. Вот кто-то "на эмоциях" и запустил по Ташиеву информационный ATACMS.