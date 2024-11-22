Азимбек Бекназаров и Равшан Жээнбеков встретились с президентом

Эту встречу никто не афишировал, не декларировал. Случилась утечка информации, и в народ просочились сведения о том, что два опальных политика, не так давно дравших глотки за Кемпир-Абад, напросились на рандеву к президенту Садыру Жапарову. Демократию в Кыргызстане никто не отменял, так что президент их принял и выслушал.

Если кто-то вдруг уже подзабыл, кто эти двое и чем знамениты (такое вполне может быть), то кратко напомним. Азимбек Бекназаров – "Бульдозер революций", профессиональный госпереворотчик; юрист, краткосрочно занимавший даже кресло генерального прокурора КР; экс-депутат ЖК.

Равшан Жээнбеков - юрист, бизнесмен и политик, дослужившийся до должности председателя Госкомимущества КР; экс-депутат ЖК.

Оба, что интересно, в разное время побывали послами в Малайзии. Оба – ярые оппозиционеры, готовые ухватиться за любой мало-мальский повод, чтобы пошуметь, покритиковать власть, помитинговать, настраивая народ на очередной "кетсин" - и абсолютно ничего не предложить взамен.

Оба – фигуранты благополучно для них завершившегося уголовного дела о подготовке массовых беспорядков (так называемого "кемпир-абадского"). Кроме того, Бекназаровым следствие заинтересовалось в связи с хищением и растратой крупных денежных сумм из банковских ячеек в 2010 году. Жээнбеков обвинялся в растрате государственных средств с ущербом свыше шести миллионов сомов, пока управлял госимуществом… От тюрьмы тогда его спасла апрельская революция 2010-го…

Ну просто близнецы-братья!

Более того, сидя в СИЗО в ожидании приговора по "кемпир-абадскому" делу, Равшан Жээнбеков жаловался президенту: им с Азимбеком Анаркуловичем, дескать, не дают спокойно сидеть. Подсылают к ним каких-то непонятных личностей, общаться с которыми ни ему, ни Бекназарову не позволяет состояние здоровья. Что за личности и как именно они подрывали здоровье Азимбека Анаркуловича и Равшана Бабырбековича – об этом история умалчивает.

Жээнбеков замечен в особом пристрастии к Западу, конкретно – к США. И не просто в пристрастии, но и в неких связях, которые при сопоставлении с некими событиями наводят на… Впрочем, оставим это на его совести. Главное: настоящая любовь не ржавеет. А любовь Равшана Жээнбекова к заокеанской загранице именно такая.

Выйдя на свободу, Жээнбеков с ликованием отмечал "торжество правосудия и справедливости". Справедливость или нет, однако налицо факт очередного жеста доброй воли со стороны Садыра Жапарова. Такого же, как освобождение Атамбаева. Такого же, как попытка помирить экс-президентов…

В "кемпир-абадских" дебрях Жапаров не заблудился и очень органично и мудро разрулил ситуацию. Дважды не допустив народных волнений и накала общественных страстей. Первый раз – вовремя пересажав всех крикунов, едва не поставивших Кыргызстан на грань серьезного межнационального конфликта; второй раз – выпустив на волю их, успевших посидеть на нарах, подумать и как следует испугаться за свою дальнейшую судьбу.

И вот теперь, судя по просочившейся информации, оба – и Бекназаров, и Жээнбеков – изъявили горячее желание встретиться с президентом.

О чем была беседа? Поблагодарили ли бывшие политики главу государства за проявленные лояльность и милосердие? Может быть, хотя и вряд ли. Скорее всего, оба все еще считают себя "без вины виноватыми". Про Кемпир-Абад точно не говорили: эта тема закрыта раз и навсегда.

Пришли горе-оппозиционеры поговорить с президентом, вероятнее всего, о делах своих скорбных и о том, чем можно эту скорбь приглушить. Ну, например, использовать "во благо Кыргызстана" их дипломатические навыки. Жээнбеков наверняка просился послом в Америку (в конце октября от этой должности освобожден Бактыбек Аманбаев, а новый посол пока не назначен). Бекназарову в принципе все равно, куда. Куда пошлют – туда и посол. Из языков он, по его собственному признанию, знает только кыргызский и русский, а выучить 200-300 слов на любом другом наречии для него не проблема (Азимбек Анаркулович свято верит, что такого словарного запаса вполне достаточно для дипломатической деятельности).

Что друзьям-оппозиционерам ответил президент? Это тоже доподлинно неизвестно, но предположить нетрудно. Дело ведь не в том, как лично он сейчас относится к навестившим его просителям. Он-то, скорее всего, давно их простил и зла на них не держит. Дело в том, как любая подаренная любому из них государственная должность будет воспринята народом. А народ это воспримет как предательство.

Так что ушли они, по всей вероятности, несолоно хлебавши. "Наша встреча была ошибкой".