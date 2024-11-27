ФАО и JICA передали Кыргызстану cпецтехнику для борьбы с саранчой

В Офисе представительства продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН состоялась официальная передача Департаменту химизации, защиты и карантина растений при МВРСХПП КР спецавтомашины "Тойота ХайЛюкс", в рамках проекта ФАО и JICA "Улучшение борьбы с саранчовыми в странах Центральной Азии" (Фаза 2).

Следует отметить, что с 2020 года в рамках данного проекта, в целях повышения потенциала ДХЗКР при проведении мониторинга и обработок против саранчовых, были получены спецтехника, планшеты для применения системы мониторинга ASDC, офисная техника, средства индивидуальной защиты, руководства, брошюры и плакаты для повышения квалификации специалистов и информирования населения.

Благодаря указанной технической помощи ФАО, укреплен институциональный и кадровый потенциал Департамента, который проводит превентивные, своевременные и оперативные мероприятия по борьбе с саранчой.