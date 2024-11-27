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ФАО и JICA передали Кыргызстану cпецтехнику для борьбы с саранчой

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- Светлана Лаптева
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В Офисе представительства продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН состоялась официальная передача Департаменту химизации, защиты и карантина растений при МВРСХПП КР спецавтомашины "Тойота ХайЛюкс", в рамках проекта ФАО и JICA "Улучшение борьбы с саранчовыми в странах Центральной Азии" (Фаза 2).

Следует отметить, что с 2020 года в рамках данного проекта, в целях повышения потенциала ДХЗКР при проведении мониторинга и обработок против саранчовых, были получены спецтехника, планшеты для применения системы мониторинга ASDC, офисная техника, средства индивидуальной защиты, руководства, брошюры и плакаты для повышения квалификации специалистов и информирования населения.

Благодаря указанной технической помощи ФАО, укреплен институциональный и кадровый потенциал Департамента, который проводит превентивные, своевременные и оперативные мероприятия по борьбе с саранчой.


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URL: https://www.vb.kg/441014
Теги:
Кыргызстан, саранча
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