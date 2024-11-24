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В Бишкеке пройдет выставка "Голос Земли" с 26 ноября по 13 декабря

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- Назгуль Абдыразакова
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26 ноября в 15:00 в Кыргызском национальный музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева откроется выставка "Голос Земли". Об этом сообщают организаторы мероприятия. По их данным, экспозиция будет доступна для посетителей с 26 ноября по 13 декабря.

Мероприятие организовано Международной стипендиальной программой "Башат" и Общественным фондом "Музыка без границ" при поддержке Совета старейшин (WUISP), Ассоциации "Арга Билиг", фонда Pawanka и Отдела культурного наследия и гуманитарных наук Университета Центральной Азии.

Выставка посвящена взаимоотношению человека с природой и культурными корнями. Она объединяет работы творческой молодежи Кыргызстана и Монголии, представляя их взгляд на экологические проблемы и возвращение к традиционным ценностям. Среди участников арт-резиденции - музыканты, дизайнеры, художники, режиссеры театра и кино, ремесленники, которые посетили различные культурные и природные ландшафты двух стран. Каждый экспонат вдохновлен этими поездками и размышлениями.

Цель программы - приобщить молодежь к традиционным истокам, укрепить межпоколенческую связь и создать профессиональное сообщество в сфере культуры и искусства.

В день открытия выставки вход будет свободным.


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URL: https://www.vb.kg/441019
Теги:
выставка, музей, Бишкек
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