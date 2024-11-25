Ужесточение миграционного законодательства в РФ – реакция на террористическое давление, которое продолжается. Почти каждую неделю, а то и каждые несколько дней, представители террористических организаций или одиночки-террористы задерживаются. Это необходимость любого государства по обеспечению своей безопасности. Поэтому нужно с пониманием относиться к длительным проверкам. В первую очередь это аэропорт "Шереметьево" и сухопутные границы на границе Российской Федерации и Казахстана. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов заявил в беседе с журналистами.

Посол РФ в КР подчеркнул, что предвзятого отношения к кыргызским трудовым мигрантам в России нет.

"Совместными усилиями, путем разъяснительной работы, путем предварительной подготовки трудовых мигрантов до въезда в Российскую Федерацию как в КР, так и в РФ, эти вопросы со временем будут решены. Быстро это сделать невозможно, здесь нужна длительная кропотливая работа по всем направлениям", - объяснил посол.