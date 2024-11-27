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Шавкат Мирзиёев возглавил Национальный олимпийский комитет Узбекистана

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев избран председателем Национального олимпийского комитета (НОК) республики, сообщает пресс-служба спортивной организации.

Такое решение было принято в ходе работы 41-й Генеральной Ассамблеи НОК, которая прошла 25 ноября. Кандидатуру главы государства предложил премьер-министр страны Абдулла Арипов.

"Говоря об этой должности, Абдулла Нигматович, учитывая необходимость всесторонней тщательной подготовки к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелес-2028, просьбу многотысячной Олимпийской семьи нашей страны, спортсменов и тренеров выдвинул кандидатуру Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича", - говорится в сообщении НОК.

Делегаты Генассамблеи единогласно поддержали руководителя республики, который теперь также стал председателем Национального олимпийского комитета.

Вместе с тем был сформирован состав его помощников. Так, первым заместителем главы НОК стал вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров, генеральным секретарем - Ойбек Касимов, заместителем председателя НОК - Шерзод Ташматов.

Смена управления организации продиктована тем, что, согласно уставу комитета, в каждом олимпийском цикле будет создаваться новый состав руководства НОК.

В рамках Генассамблеи также был заслушан доклад министра спорта Узбекистана Адхама Икрамова о работе, проведенной в предыдущем олимпийском цикле. Кроме того, глава правительства Абдулла Арипов, говоря о достижениях, критически отозвался о неиспользованных возможностях, о федерациях, которые не показали ожидаемого результата. Впрочем, конкретику пресс-служба НОК не приводит.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже в 2024 году сборная Узбекистана показала лучший результат в истории, заняв 13-е место в общем зачете. На счету команды 13 наград, 8 из которых - "золото". Особенно успешно выступили боксеры, завоевавшие во Франции 5 медалей высшей пробы.


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URL: https://www.vb.kg/441069
Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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