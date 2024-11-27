Суд приговорил избитого сыном Кадырова Журавеля к 14 годам

Волгоградский областной суд приговорил ранее осужденного за сожжение Корана 20-летнего студента из Вологды Никиту Журавеля по делу о "госизмене" и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок в 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на срок в 1 год. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили в Telegram Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

По версии следствия, с марта по май 2023 года Журавель состоял в переписке с представителем спецслужб Украины, а также выполнял задания куратора, подконтрольного Службе безопасности Украины, сообщает DW.

Сам Журавель вины не признал, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Дело об "оскорблении чувств верующих"

Студент был задержан в мае 2023 года по делу об "оскорблении чувств верующих". По версии следствия, по заданию украинских спецслужб он сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал запись своих действий сотруднику Службы безопасности Украины в обмен на обещанное вознаграждение 10 тысяч рублей.

Избиение сыном главы Чечни

Через пять дней после ареста Журавеля доставили в СИЗО в Грозном, где его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова - Адам. Видео избиения глава республики опубликовал в своем Telegram-канале. Поступок сына он прокомментировал словами: "Побил и правильно сделал". Грозненская полиция не увидела в действиях Адама Кадырова преступления.

После избиения Журавеля Кадыров-младший получил шесть орденов, звание Героя Чечни и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики.