В Ала-Букинском районе закрыли школу, построенную за 59,3 млн сомов

В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области прокуратура возбудила уголовное дело по факту некачественного строительства средней школы им. Т.Жоробаева в селе Падек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проверка показала, что строительные работы на сумму 59 млн 320 тыс. сомов были выполнены с нарушениями из-за отсутствия должного контроля со стороны госорганов и местной власти. В частности, вместо песка и гравия в фундаменте использовалась земля, что привело к проседанию грунта под полом столовой, туалета и некоторых классов. В результате, в стенах появились трещины и здание школы было закрыто.

Уголовное дело возбуждено по статьям 337 (злоупотребление должностным положением) и 273 (недоброкачественное строительство) УК КР.

Расследование продолжается.