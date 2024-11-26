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В Ала-Букинском районе закрыли школу, построенную за 59,3 млн сомов

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В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области прокуратура возбудила уголовное дело по факту некачественного строительства средней школы им. Т.Жоробаева в селе Падек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проверка показала, что строительные работы на сумму 59 млн 320 тыс. сомов были выполнены с нарушениями из-за отсутствия должного контроля со стороны госорганов и местной власти. В частности, вместо песка и гравия в фундаменте использовалась земля, что привело к проседанию грунта под полом столовой, туалета и некоторых классов. В результате, в стенах появились трещины и здание школы было закрыто.

Уголовное дело возбуждено по статьям 337 (злоупотребление должностным положением) и 273 (недоброкачественное строительство) УК КР.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/441075
Теги:
Джалал-Абадская область, школа, прокуратура
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