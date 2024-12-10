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В КР производство сахара к 2030 году может достигнуть 200 тысяч тонн

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- Светлана Лаптева
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Сахарная отрасль республики получит дополнительную господдержку. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана и "Кластер Сахар" Ассоциации развития агропромышленного комплекса подписали меморандум о сотрудничестве с целью бесперебойного снабжения населения сахаром отечественного производства и обеспечения продовольственной безопасности страны. Соглашение направлено на поддержку сельхозпроизводителей, увеличение посевных площадей и объемов производства сахара, а также на расширение возможностей сбыта готовой продукции, включая выход на международные рынки.

В частности, министерство окажет содействие в предоставлении в аренду 30 тыс. гектаров земель Госфонда сельхозугодий для "Каинды-Кант Агро" и "Кошой Агро" и поспособствует включению этих предприятий в агропроекты орошения по государственным программам.

В числе других договоренностей – содействие в финансировании сахарного кластера на сумму 5 млрд сомов сроком на 10 лет со ставкой не более 6%, обеспечении рынка сбыта сахара, разработке и внедрении системы антидепинга для защиты отечественных производителей со стороны ЕАЭС и третьих стран.

В свою очередь кластер взял на себя ряд обязательств. Среди них: наращивание объемов производства сахара до 200 тыс. тонн к 2030 году, обеспечение на складах достаточных запасов для сохранения продовольственной безопасности и открытие оптовых точек реализации продукции в каждом регионе страны. Меморандум также включает условие о постоянной организации курсов повышения потенциала свекловодов по вопросам эффективного выращивания агрокультуры.

Увеличение посевных площадей и объемов производства сахара имеет стратегическое значение для обеспечения продбезопасности Кыргызстана. По разным оценкам, ежегодная потребность населения в сладком продукте составляет от 120 до 145 тыс. тонн сахара/

Урожайным и образцовым во всех отношениях стал 2024 год. Благодаря последовательной систематической работе и поддержке фермеров, в том числе на государственном уровне, свекловоды Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областей посеяли 15 тыс. гектаров сахарной свеклы. По прогнозам, общий объем нового урожая впервые за последние 40 лет достигнет рекордных 900 тыс. тонн, а объем производства готовой продукции составит 120 тыс. тонн. Таким образом местные производители полностью обеспечат жителей Кыргызстана сахаром отечественного производства. Новая важная задача – не только удержать эти позиции и добиться долгосрочных устойчивых результатов, но и нарастить производственные объемы для выхода на экспорт.


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URL: https://www.vb.kg/441076
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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