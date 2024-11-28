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В Кыргызстане начаты работы по посеву семян пастбищных трав

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- Светлана Лаптева
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На приобретение семян пастбищных трав из республиканского бюджета на 2024 год Департаменту племенного животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики выделено 85,643 млн. сомов. Для подсева на 13187 га деградированных пастбищ закуплено 118 680 кг семян пастбищных трав. Семена костреца безостого и житняка доставлены в айылные аймаки Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской областей.

94 тонны 462 кг семян эспарцета, находящихся на хранения у РУАРов, будут посеяны в травосмеси с семенами пастбищных трав. Посевные работы будут проводиться с учетом местных климатических условий.

В Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области семена костреца безостого 29 131 кг, житняка 41 215 кг будут доставлены до 2-3 декабря.

В настоящее время ведутся работы по подсеву семян травосмеси пастбищных трав на 10 га в селе Садыр Акинского айыльного аймака Иссык-Кульского района, Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/441077
Теги:
пастбища, сельское хозяйство, Кыргызстан
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