Минсельхоз усиливает контроль за качеством товаров на этапе ввоза в КР

В целях защиты здоровья населения и исключения ввоза некачественной и небезопасной продукции на территорию Кыргызской Республики, Департамент химизации, защиты и карантина растений при МВРСХПП КР информирует о введении усиленных мерах, направленных на обеспечение фитосанитарной безопасности.

В связи с этим, Департамент усиливает контроль за качеством товаров на этапе ввоза, что будет способствовать снижению рисков, связанных с потенциальной угрозой опасных организмов и вредных веществ:

- Ужесточение фитосанитарного контроля на границах, включая проверку документов и сертификатов качества на продукцию.

- Проведение тщательных лабораторных исследований ввозимой продукции на наличие вредных организмов и остаточных количеств пестицидов.

Данные меры направлены на защиту здоровья граждан, а также на поддержание добросовестной конкуренции на рынке. Мы призываем всех участников внешнеэкономической деятельности следовать установленным фитосанитарным требованиям и обеспечивать поставку только сертифицированной и качественной продукции.