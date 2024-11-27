На Токтогульской ГЭС построят плавучую солнечную электростанцию

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев совершил рабочую поездку в Федеративную Республику Германия.

В рамках визита подписано Инвестиционное соглашение между кабинетом министров КР и компаниями "Sonnenenergie, a.s.", "AB Progressio GmbH", "LTI ReEnergy CleanTech Project Development UG", ОАО "СЭС Токтогул", ОАО "СЭС Токтогул КГ" о реализации проекта по строительству и эксплуатации двух плавучих солнечных электростанций.

Основной целью подписанного документа является привлечение инвестиций в проекты зеленой энергетики Кыргызской Республики, сокращение зависимости от импорта электроэнергии, укрепление энергетической безопасности и независимости.

Соответствующий документ подписали министр энергетики КР Таайлайбек Ибраев, г-н Ян Зоненшайн, председатель Совета директоров компании "Sonnenenergie, a.s.", инвестор AB Progressio GmbH, управляющий партнер Арнольд Беренс, управляющий партнер LTI ReEnergy CleanTech Projekt Development UG -Михаэль Белльмер,Ануар Топеев генеральный директор компании ОсОО "СЭС Токтогул" и ОсОО "СЭС Токтогул КГ"

В рамках проекта планируется построить плавучую солнечную электростанцию мощностью 612 МВт, состоящую из двух фаз. Строительные работы занимают до четырех лет.

Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики КР и "Siemens Energy Global GmbH & Co. KG";

Меморандум направлен на исследование и реализацию проектов в энергетической сфере.

Документ подписали министр энергетики КР Т. Ибраев и Максим Зубов вице Президент Суб-Региона Турция и Центральная Азия "Siemens Energy Global GmbH & Co. KG".