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В Кыргызстане за 30 лет посевные площади риса увеличились в 5 раз

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане за последние 30 лет посевные площади риса увеличились в 5 раз, и составили в 2024 году - 12200 га. При этом валовой объем увеличился в 24 раза и составили 47,5 - 48 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным ведомства, если площадь посева риса 2023 году составлял 11 787 гектаров, то в 2024 году посевная площадь составила 12 200 гектаров. То есть по сравнению с 2023 годом площадь в 2024 году увеличилась на 419 гектаров. В то же время урожайность составила 38 центнеров с гектара.

По областям распределение сортов риса выглядит следующим образом: в Баткенской области возделываются местные сорта "Жайдары" девзира, сорта, выведенные методом естественного отбора, "Кенже" и "Чынгыз Ак-турпак" и узбекистанские сорта "Лазер" и "Узрос" или его называют "Андижан".

В Джалал-Абадской области возделываются больше сортов, завезенных из Узбекистана – "Аланга", Мустакил, "Лазер", "Чемпион", "Авангард", но также и местные сорта "Кара-Кылтырык" и "Девзира".

В Ошской области возделываются местные сорта "Девзира", "Ак-урук", "Кара-кылтырык" и сорта, полученные методом естественного отбора от вышеперечисленных сортов – "Казим", "Розувай", "Муса", а также узбекистанские сорта "Чемпион". "Лазер", "Аланга".

Высоким рыночным спросом оценивается рис, производимый в Узгенском и Кара-Кульджинском районах Ошской области, который по цвету не белый а от светло-буроватый до темно-коричнево-бурого цвета. А рис, производимый в Джалал-абадской и Баткенской областях, в основном на 100% белый и используется для диетических и различных блюд в кулинарии.


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URL: https://www.vb.kg/441102
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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