Профессор Усупбаев: Уролога надо посещать, не дожидаясь тревожных симптомов

"Сегодня урология – это не только хирургическая специальность. Она давно перешагнула рамки одного направления и включает такие смежные дисциплины, как онкоурология, урогинекология, реконструктивная урология и другие. С созданием научного центра урологии на базе крупнейшей больницы страны – Национального госпиталя в Кыргызстане появилась уникальная возможность объединить научные, клинические, образовательные компетенции, развивать новые технологии, обучать им специалистов и повышать их квалификацию", - сказал в интервью vb.kg директор центра, член-корр. НАН КР, завкафедрой урологии и андрологии КГМА, доктор медицинских наук, профессор Акылбек Усупбаев.

Профессор, судя по успешно проводимым сложнейшим операциям, лечению больных по инновационным методикам, центр выводит урологическую службу страны на новый уровень в соответствии с лучшими мировыми практиками. А изменился ли контингент больных? Какие урологические заболевания сейчас самые распространённые?

- Вы правильно заметили, в нашем центре сконцентрированы лучшие специалисты и самые современные технологии в области урологии. Пациенты могут получить полный цикл квалифицированной урологической и онкоурологической помощи – от консультации до консервативного и оперативного лечения. К сожалению, больных с заболеваниями мочеполовой системы не стало меньше. Напротив, их количество растет, не менее 13 процентов населения страдают ими. Это много. Структура урологической заболеваемости такова: около 60 процентов госпитализированных в стационар составляют пациенты с мочекаменной болезнью. Ежедневно к нам поступают 10-15 человек с этой патологией. На втором месте воспалительные заболевания почек – острые пиелонефриты, абсцессы почек и другие гнойные процессы. Тридцать процентов больных с этой патологией приходится экстренно оперировать.

На третьем месте заболевания простаты. Много времени и сил мы уделяем возрастным пациентам с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Аденома простаты характеризуется расстройством мочеиспускания, обусловленным гормональной перестройкой в организме мужчины. Больше стало больных с онкоурологией. За последние четыре года мы сделали более трехсот операций с использованием высокотехнологичного оборудования по поводу рака предстательной железы – простатэктомию.

И если раньше среди урологических больных было больше мужчин, то теперь, образно говоря, наступила эра женщин. Они поступают к нам с воспалительными, урогинекологическими заболеваниями. Сорок процентов из них страдают недержанием мочи и пролаксом – опущением половых органов. Кстати, впервые в Кыргызстане начали оперировать больных с недержанием мочи именно в нашем центре. В настоящее время наиболее эффективным и безопасным методом лечения является операция TVT или TVT-O (слинговые операции). Эти методы относятся к малоинвазивным и высокотехнологичным. Суть операции заключается в размещении под средней частью мочеиспускательного канала свободной синтетической петли, которая "поддерживает" уретру и препятствует потере мочи при напряжении. Проводим также реконструктивные операции при опущениях половых органов.

То есть подходы к лечению урологических заболеваний поменялись?

– Поменялись. Обратившись к нам, пациенты попадают в систему оказания помощи, нацеленную на результат, обеспечивающую качественные диагностику и лечение. Тем более, что кадровый состав центра – это, без преувеличения, настоящие профессионалы, которые лечат и проводят все виды операций по технологиям, используемым в мировой урологической практике, кроме пересадки почек. Многие из наших специалистов имеют сертификаты после стажировки в ведущих российских центрах. Кстати, сегодня российская урология, можно сказать, по своим достижениям идет впереди планеты всей.

Большая часть хирургических вмешательств проводится малотравматично для пациента: с использованием лапароскопии и эндоскопии. Современное оборудование в прошлом году было приобретено для центра по распоряжению кабмина. И не могу от имени коллектива не поблагодарить председателя кабмина Акылбека Жапарова за такую поддержку центра и наших больных. Благодаря этому оборудованию мы провели более тысячи малотравматичных операций на почках, мочевом пузыре, простате. После них больные быстро восстанавливаются. Если раньше при мочекаменной болезни, например, приходилось вскрывать брюшную полость и удалять из почки камни, то теперь через маленькое отверстие заходим полость и лазером дробим эти камни.

Или взять, к примеру, аденому простаты. Большинство операций по удалению этой доброкачественной опухоли очень щадящие, малоинвазивные, с минимальным вмешательством в ткани, не нарушающие функций органа. Сегодня в центре представлены все самые современные технологии для лечения онкоурологических заболеваний. Как я уже сказал, успешно проводится довольно сложная операция по удалению предстательной железы, поражённой раком, - простатэктомия. После нее пациенты, по нашим наблюдениям, живут десять и более лет. Подобное щадящее минимально инвазивное вмешательство сегодня очень востребовано. Этот вид операции мы освоили еще лет двадцать назад и приобрели обширный опыт. Поскольку эта операция считается высокотехнологичной, то, согласно государственному прейскуранту, она относится к платным видам оказания услуг. Стоимость ее чуть более 20 тысяч сомов. Это раз пять меньше, чем в частных центрах.

Акылбек Чолпонкулович, судя по вашим словам, урологическая заболеваемость в стране растет. Как ее можно снизить? И что делает ваш центр для этого?

- Сегодня мы занимаемся по большей части лечением осложнений заболеваний, то есть их следствием. На мой взгляд, сегодня как никогда надо сосредоточится на их прогнозировании и предотвращении, разработке и внедрении новых эффективных методов и средств предупреждения заболеваний у мужчин и женщин разного возраста, проводить разъяснительную работу среди населения. Честно сказать, я уже устал говорить о том, что Минздраву надо вплотную заняться профилактической медициной. Это значительно снизит расходы государства на здравоохранение, которые с каждым годом увеличиваются.

Не случайно же и в странах Запада, и в России акцентируется внимание именно на ней. Мы же постоянно открываем те же гемодиализные частные центры, которым государство ежегодно из своего бюджета платит три миллиарда сомов. А завтра и этой сумасшедшей суммы не хватит, поскольку очередь больных с острой почечной недостаточностью, нуждающихся в гемодиализе, становится все длиннее. И так будет бесконечно, если не предпринять меры и не остановить этот вал заболеваемости. Нужны специальные программы, направленные на раннее выявление заболеваний и не только урологических.

Тысячи людей у нас страдают мочекаменной болезнью. Как я уже сказал, 10-15 человек ежедневно поступают к нам с этой патологией, некоторые из них с рецидивом возвращаются к нам повторно. И не потому, что мы плохо прооперировали их.

У многих наших пациентов всё ещё не сформирована культура заботы о своем здоровье, и никто ее должным образом и не формирует. Урологов в регионах не хватает, например, на всю Таласскую область их всего два. Семейные врачи не занимаются профилактическими мероприятиями по предупреждению урологических заболеваний.

Да, на сто процентов избавить человека от мочекаменной болезни невозможно, поскольку она связана с нарушением обмена веществ. Но человек может после операции забыть о ней, если будет соблюдать элементарные правила: придерживаться диеты, не пить жесткую воду, которая таким людям противопоказана. Многие, наоборот, стараются пить воду из горных источников. Чего людям с нарушением метаболического синдрома делать нельзя. Отсюда и возникновение рецидивных камней, мучительные болевые приступы и повторные операции.

Наш центр постоянно много лет проводит различные акции профилактической направленности в разных регионах, принимаем людей, консультируем, обследуем, выявляем заболевания на ранней стадии, даем рекомендации. С будущего года мы вплотную займемся метафилактикой, то есть комплексом мер по предотвращению рецидивов камнеобразования и снижения их частоты. Надеемся, что государство поддержит разработанный нами проект и профинансирует его. В планах также провести комплексные профилактические мероприятия и по поводу урогинекологических заболеваний. Я до сих пор остаюсь организатором здравоохранения и хочу добиться того, чтобы урологическая служба в стране функционировала грамотно, с учетом потребностей населения и уровня заболеваемости, чтобы мы могли заниматься предупреждением патологий.

Раз уж мы заговорили о профилактике, сориентируйте наших читателей, при каких симптомах нужно обращаться к урологу.

– К урологу нужно обращаться, не дожидаясь тревожных симптомов. Мужчинам – раз в год начиная с 40 лет. Женщинам – исходя из результатов анализа мочи, который представительницам прекрасной половины человечества нужно сдавать раз в полгода.

А также вести активный образ жизни и не затягивать болезнь, если почувствовали какие-то изменения в организме. Третьего не дано.

Профессор, центр считается научным…

- Я понял, о чем вы хотите спросить. Помимо лечения пациентов, сотрудники центра активно занимаются научно-исследовательской работой. Мы объединили в урологическом центре науку и практику. Эта кооперация привела к тому, что всё самое новое приходит к нам, в том числе и в результате наших разработок и может быть внедрено практику. А это залог огромного успеха. У меня, например, 60 патентов на изобретения. Мои коллеги тоже не отстают. Некоторые из новшеств мы используем во время лечения. Публикуемся в научных журналах, контактируем со своими зарубежными коллегами. Многие наши врачи имеют научные звания кандидатов и докторов медицинских наук. Буквально на днях состоится защита одного из наших докторов, который подготовил серьезную научную работу по поводу рака предстательной железы.