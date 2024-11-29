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Что сказал Путин на саммите ОДКБ

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- Светлана Лаптева
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Президент Российской Федерации во вступительном слове на саммите ОДКБ, который проходил 28 ноября в Астане, проинформировал лидеров союзных государств о текущей ситуации в зоне боевых действий на Украине и новых российских вооружениях.

"Наши бойцы прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю, пожалуй, нашего поколения в целом выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию… Наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей. И потому никакие поставки даже самого современного оружия на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят", - сказал Владимир Путин.

Он также сообщил, что минувшей ночью по украинской территории был нанесен комплексный удар, использованы 90 ракет и 100 БПЛА. Поражены 17 военных объектов и оборонной промышленности Украины.

Владимир Путин отдельно остановился на "возможном продолжении испытаний "Орешника" в боевых условиях". "В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России - по Санкт-Петербургу и Москве, и эти попытки продолжаются", - сказал глава государства.

Источник: fontanka.ru


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URL: https://www.vb.kg/441135
Теги:
Владимир Путин, ОДКБ
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