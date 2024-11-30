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Путин: ОДКБ не просто жива, она развивается

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- Светлана Лаптева
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Страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности заинтересованы в продолжении контактов и развитии сотрудничества. Об этом в ходе пресс-конференции в Астане заявил президент России Владимир Путин.

"ОДКБ не просто жива, но и развивается, и все страны, которые активное участие в ее работе принимают, заинтересованы в том, чтобы сохранять эти контакты. И сейчас, и в будущем", – отметил он.

Путин подчеркнул, что ситуация в мире остается сложной, причем не только из-за украинских событий, но и из-за того, что происходит в странах Азии, Ближнего Востока.

Он также отметил, что ситуация с тем, что Армения не принимает участие в мероприятиях объединения, связана со внутриполитическими событиями в республике.

Напомним, ранее глава российского государства прибыл на заседание совета ОДКБ в Астане и принял участие в коллективной фотосессии. На саммите организации отметили важность сохранения истории и празднования 80-летия Победы.

Источник: vesti.ru


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URL: https://www.vb.kg/441138
Теги:
Владимир Путин
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