Ормана: Как деревня с пуговичными домами стала туристической жемчужиной

Деревня Ормана, расположенная у подножия гор Торос в Анталье, в самом сердце Турецкой Ривьеры, была названа Всемирной туристской организацией (ООН-Туризм) одной из лучших туристических деревень мира 2024 года. Благодаря этому признанию историческая структура деревни, уникальная природная красота и вклад в устойчивый туризм и развитие сельских районов получили международное признание. Ормана стала пятой деревней Турции, вошедшей в этот список, после Мустафапаши и Тараклы (2021), Бирги (2022) и Шириндже (2023).

Расположенная среди ручьев, питающих реку Манавгат, Ормана - это старая деревня йорюк (кочевая) в районе Ибрады, всего в 2,5 часах езды от центра Антальи. Этот живописный город уже давно является скрытой жемчужиной, обещающей спокойный отдых в самом сердце природы. Поскольку это было поселение с эллинистической эпохи, деревня также выделяется своими культурными и историческими чудесами. В настоящее время Ормана с населением 600 человек привлекает путешественников, ищущих аутентичные впечатления, особенно своей хорошо сохранившейся народной архитектурой и фестивалем винограда, который проводится уже 57 лет.

350-летнее архитектурное чудо: пуговичные дома

Ормана сочетает в себе многовековую историю, культуру и природу. Пуговичные дома города, построенные без кладочного раствора и с использованием только камней и кедрового дерева, являются одними из самых устойчивых примеров местной архитектуры в Турции. В этих домах брусья из кедровых и смоляных деревьев региона образуют деревянный каркас, а камни удерживаются на месте такими брусьями. Такие конструкции называют "пуговичными домами", поскольку видимые части деревянного каркаса выглядят как пуговицы.

Хотя метод строительства домов настолько уникален, еще более интересно то, что эти дома устойчивы. Их камни могут гибко двигаться при колебаниях почвы, а их толстые стены гарантируют, что внутри будет тепло зимой и прохладно летом. В последние годы Ормана привлекла внимание как устойчивый туристический маршрут в горах Таурус, восстанавливая эти уникальные дома. Некоторые восстановленные пуговичные дома даже были превращены в бутик-отели, предлагая посетителям аутентичный отдых, чтобы впитать дух региона и ощутить уникальный местный образ жизни.

Экологический туризм

В дополнение к своей уникальной архитектуре, Ормана имеет множество исторических и природных богатств и предлагает разнообразные мероприятия, от наблюдения за дикой природой и фотосафари до спелеологии и треккинга. Эти впечатления делают деревню отличным местом для тех, кто интересуется сельскими пейзажами и традиционным образом жизни Турции.

Среди обязательных к посещению мест в Ормане и его окрестностях - пещера Алтынбешик и равнина Эйниф. Откройте для себя чудеса пещеры Алтынбешик, где находится самое большое подземное озеро в Турции и третье по величине в Европе. Рядом с национальным парком пещеры Алтынбешик, первым и единственным национальным парком пещер в Турции, находится равнина Эйниф площадью 90 000 акров. Расположенная на историческом маршруте Шелкового пути, она теперь является домом для сотен диких лошадей. На равнине посетителей ждут сельджукская гостиница Тол (Тол Хан) и древний город Эримна, датируемый римской эпохой.

Кроме того, Ормана также наиболее известна своими виноградниками. Путешественники могут посетить виноградники и открыть для себя невероятное сочетание местного козьего сыра и винограда. В сентябре в деревне также проходит ежегодный фестиваль винограда, посвященный винограду "çavuş" деревни. Те, кто посещают Орману в сентябре, могут посетить фестиваль, попробовать его знаменитый виноград и узнать о выращивании винограда в регионе.