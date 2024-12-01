В Кыргызстане подписана декларация о развитии и управлении водного сектора

В рамках прошедшего в Иссык-Кульской области Национального водного форума по рациональному использованию водных ресурсов страны в условиях изменения климата и сохранению озера Иссык-Куль был принят ряд решений, уделяющих серьезное внимание текущим и будущим проблемам.

На форуме обсуждались такие темы и задачи, как национальные приоритеты и перспективы рационального использования и устойчивого развития водных ресурсов Кыргызской Республики, научно-практические пути решения, текущее состояние водных ресурсов и ледников, влияние изменения климата на водные ресурсы страны, сохранение водных ресурсов от истощения и загрязнения, охрана здоровья населения, улучшение экологического состояния озера Иссык-Куль, информирование об инвестиционной привлекательности поддержки водных инициатив.

По результатам Водного форума была подписана декларация о многостороннем сотрудничестве. Целью декларации является содействие скоординированному и эффективному развитию и управлению водным сектором в Кыргызской Республике, включая питьевое водоснабжение, санитарию и ирригацию.

Это позволит не только сохранить Иссык-Куль, но и улучшить жизнь наших граждан, эффективно использовать водные ресурсы, способствовать экономическому росту и обеспечению продовольственной безопасности.

Отметим, что второй по счету Национальный водный форум проведен при поддержке Всемирного банка по инициативе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

На форуме приняли участие заместитель министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева, председатель комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развития Жогорку Кенеша КР Аманкан Батырбекович. Также представители государственных органов, представители Всемирного банка, представители международных организаций, таких как ООН и ЮНЕСКО, а также международные эксперты из Германии, Франции, Нидерландов, Сербии и других стран.