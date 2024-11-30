Народ назовет Ташиева отцом нации

Ни один председатель ГКНБ Кыргызстана до Камчыбека Ташиева не имел такого влияния и не пользовался таким уважением. "Народный генерал" - это звание заслужить непросто.

Его недоброжелатели связывают это с тем, что генерал "много говорит о борьбе с коррупцией – естественно, народу это нравится". Поправочка: народу нравятся не разговоры о борьбе с коррупцией, а конкретные действия Ташиева по ее искоренению. Говорили-то и до него, да дальше слов дело не шло.

Доброжелатели называют происходящее "феноменом Ташиева". И тоже не совсем правы. Феномен – это, проще говоря, то, что мы наблюдаем, но что не всегда можем объяснить. Это что-то не поддающееся пониманию, что-то необычное и удивительное. В случае с Ташиевым ничего удивительного не происходит. Просто человек на своем месте честно, добросовестно и смело выполняет свою работу… Другое дело, что неизбалованные кыргызстанцы за долгое время большого и малого беспредела от такого отвыкли.

125 миллиардов сомов уже возвращено государству в результате беспощадной войны, которую генерал-полковник Ташиев четыре года назад объявил всем любителям нажиться за чужой счет. А теперь он озвучил и новшество: готовится закон, по которому коррупционеры не просто будут возвращать в бюджет награбленное и платить штрафы, но и получат реальные тюремные сроки. Как тут не вспомнить Глеба Жеглова с его бессмертной фразой: "Вор должен сидеть в тюрьме"? Камчыбек Ташиев руководствуется этой же простой и емкой истиной. Должен сидеть – и будет сидеть.

Более того: в рамках поправок к законам ни один госслужащий-коррупционер (и ни один близкий родственник коррупционера) никогда не будет назначен на государственную должность. Сурово, учитывая присказку "Сын за отца не отвечает"? Зато действенно. Отныне каждому потенциальному взяточнику придется задуматься, готов ли он сломать судьбу не только себе, но и своим детям?

Особая статья – сотрудники правоохранительных органов. "Если ты стал сотрудником органов нацбезопасности, прокуратуры, то значит, ты должен служить только государству, а не своему карману… За четыре года мы задержали более десяти судей, но ни одного из них не смогли отправить в тюрьму. Ни одного сотрудника ГКНБ или органов прокуратуры не смогли отправить в тюрьму. Теперь штрафа не будет, будут только реальные сроки", - эти слова главы ГКНБ наверняка заставили поежиться кое-кого, привыкшего к прежнему, дожапаровскому и доташиевскому положению вещей. В том, что Ташиев слов на ветер не бросает и по-мужски отвечает за все сказанное, граждане Кыргызстана неоднократно имели возможность убедиться.

Камчыбек Кыдыршаевич за четыре года сумел кардинально перестроить и переосмыслить саму сущность ГКНБ и его руководства. Теперь это общественно значимая, абсолютно открытая структура, активно взаимодействующая с каждым конкретным гражданином, оказавшимся в сложной ситуации. Глава ГКНБ всегда доступен для любого диалога и регулярно отчитывается перед народом о проделанной работе. Моментально реагирует на обращения и жалобы, принимает меры… Беспощаден он только к тем, кто тормозит развитие Кыргызстана. Но если ты честный человек и так же, как Ташиев, болеешь душой за родную страну, - он, Ташиев, тебе друг и брат.

Готовность идти навстречу простому человеку недавно чуть не сыграла с Ташиевым злую шутку. Можно ли представить себе, чтобы при ком-то из прежних руководителей комитета в ГКНБ запросто, как к себе домой, зашел посетитель бомжеватого вида и оставил сомнительный пакет? Позже оказалось, что этого посетителя нанял автор письма с угрозами – и не просчитался. Не зря же долгое время отслеживал все действия и передвижения генерала. Знал, что обычного, непримечательного гражданина в конторе примут, выслушают и помогут…

Иногда главный чекист Кыргызстана совершает поступки, абсолютно непонятные и нелогичные с точки зрения чиновников старого формата. Казалось бы – совсем недавно они с Садыром Жапаровым жестко пресекли попытку расшатать Кыргызстан со стороны так называемых "кемпирабадцев". И вот уже он, Ташиев, встречается с ними в благожелательной, дружелюбной обстановке и подробно объясняет суть соглашения с Узбекистаном. Генерал по-прежнему готов поддерживать человеческие отношения с каждым, кто ошибся, запутался, но позже осознал свою ошибку. Главное – чтобы гражданин так же, как сам Ташиев, переживал за страну и желал ей мира, покоя и процветания.

Своими реформами и методами работы генерал Ташиев, натурально, разворошил осиное гнездо. Прекратил безбедную жизнь многих структур, погрязших в коррупции и всевозможных махинациях. Этим и настроил их против себя, этим и подставил себя под удар. По его словам, спецслужбы уже предотвратили два покушения на президента и около шести попыток ликвидировать самого председателя ГКНБ.

Война с ним ведется, как сейчас модно, гибридная. Его пытаются опорочить и высмеять в прозападных СМИ (доходит, как и в случае с президентом, до обсуждения его костюмов). Ему угрожают как в устной, так и в письменной форме. Как открыто, так и завуалированно. Как ему лично, так и членам его семьи. Пытаются взорвать его машину или устранить его физически каким-нибудь другим способом.

"Когда я начал борьбу с ОПГ и другими, - говорит генерал, - я знал, что такие угрозы будут. Я знал, что они будут оказывать давление, чтобы я отказался от борьбы". Однако не отказался и отказываться не намерен.

Ровно год назад президент Садыр Жапаров распорядился усилить охрану Ташиева – "с учетом исполняемых председателем ГКНБ обязанностей". Об этом президента просили, кстати, рядовые кыргызстанцы, обеспокоенные тем, с каким энтузиазмом и как круто генерал взялся очищать страну от нежелательных элементов и явлений. Но по сути главной защитой и опорой Ташиева остается народ, который ему верит и поддерживает его во всех начинаниях. Политический рейтинг Камчыбека Ташиева идет вверх вопреки прогнозам его противников.

Так что для народа Ташиев – не просто друг и брат. Отец нации – как бы пафосно это ни звучало. Хотя бы потому, что вместе с президентом Садыром Жапаровым создает на месте старого Кыргызстана принципиально новое государство.