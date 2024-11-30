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В компании "Яндекс. Такси" прокомментировали обыски ГКНБ

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В компании "Яндекс. Такси" прокомментировали обыски и обвинения ГКНБ Кыргызстана в уклонении от уплаты налоговых платежей.

"Мы не согласны с предъявляемыми претензиями. Компания Яндекс Такси (ОсОО "Яндекс.Такси.Корп") работает в полном соответствии с законодательством КР и платит налоги в полном объеме. Компания первой на рынке стала плательщиком "налога на Google", а в 2023 году была признана Государственной налоговой службой лучшим налогоплательщиком Кыргызстана. В 2023 году Яндекс заплатил более 328 млн сомов налогов в Кыргызстане, а за 6 месяцев 2024 - более 222 млн сомов.

Нам не известно, о каких неоднократно принятых Службой антимонопольного регулирования при МЭиК КР мерах идет речь в пресс-релизе ГКНБ КР. Мы регулярно получаем от Службы антимонопольного регулирования различные запросы, которые обрабатываем в порядке, предусмотренном законом. В подтверждение намерений открыто сотрудничать нами и Службой антимонопольного регулирования был подписан соответствующий Меморандум.

В Кыргызстане вознаграждение за доступ к сервису составляет от 10%, а в повышенных тарифах в столице не превышает 17%, включая НДС и НСП. Вознаграждение сервиса не менялось в стране с февраля 2023 года.

Значительную часть вознаграждения компания направляет в КР в виде инвестиций. Например, реализует образовательные и социальные проекты в стране: школы программирования для детей, курсы повышения квалификации для учителей информатики, системную поддержку НКО и другие инициативы. Часть средств из вознаграждения мы вкладываем в мотивационные программы для партнеров, водителей и пассажиров. Такие программы направлены на поддержание баланса спроса и предложения в сервисе, чтобы количество водителей на линии позволяло всем желающим воспользоваться такси, а водителям всегда хватало заказов.

Сервис Яндекс Такси продолжает работать, компания будет осуществлять правовую защиту и защиту репутации всеми доступными способами", говорится в сообщении компании.


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URL: https://www.vb.kg/441169
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