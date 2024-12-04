В Кыргызстане на растениеводство и животноводство выдано 10937 кредитов

Информация о выданных кредитах по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 12" на 28 ноября 2024 года.

По данным пресс-службы Минводсельпрома КР, по категории "Растениеводство" всего выданы 1422 кредитов на общую сумму 472390,0 тыс. сом из них по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 707 кредитов 230810,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 715 кредитов 241580,0 тыс. сом.

По категории "Животноводство" всего выданы 9515 кредитов на общую сумму 3879799,0 тыс. сом из них по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 4626 кредитов 1860309,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 4889 кредитов 2019490,0 тыс. сом.

Всего по 2 категориям выданы 10937 кредитов на общую сумму 4352190,0 тыс. сом.

– ОАО "Айыл Банк", 5333 кредитов 2091120,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 5604 кредитов 2261070,0 тыс. сом.