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Азамат Мамбетов: В КР в 2024 году случилось 335 схода селей

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Первый заместитель главы МЧС Кыргызстана Азамат Мамбетов во время брифинга заявил, что в 2024 году материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций составил 1.34 млрд сомов.

Мамбетов отметил, что в текущем году произошло 130 крупных чрезвычайных ситуаций. Жертвами стали 67 человек.

Кроме этого, в стране было зарегистрировано порядка 2,5 тыс. происшествий, включая пожары, ДТП, трагедии на воде. Из-за них погиб 251 человек. Также в республике случилось 335 схода селей. Из-за селевых потоков погибли 22 человека, в основном дети и подростки.

Мамбетов добавил, что снизить материальный ущерб от ЧС помогла техника, которую МЧС закупило в последние годы.


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URL: https://www.vb.kg/441189
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