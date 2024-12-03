Погода
$ 86.80 - 87.20
€ 91.10 - 92.10

В КР стартовал пилотный проект "Электронная очередь на КПП с Узбекистаном"

257  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство экономики и коммерции КР совместно с государственной таможенной службой при Министерстве финансов КР запустило пилотный проект по внедрению электронной системы управления очередью для грузового автотранспорта на пункте пропуска "Кызыл кия" автодорожный" на границе с Узбекистаном.

По информации пресс-службы Министерства экономики и коммерции КР, проект стартовал 30 го ноября 2024 года и направлен на улучшение логистики, ускорению процедур пересечения границы и повышение прозрачности процессов.

"Электронная система позволит водителям грузовых автомобилей заранее бронировать время пересечения границы через сайт kezek.gpti.kg и прибывать в ону ожидания к назначенному времени. Это решение сократит время ожидания, уменьшит заторы на границе, повысит эффективность перевозок и упростит торговые операции" - отмечают в Минэкономкомерции.

Проведены учебные и обучающие мероприятия для транспортных компаний и практические тренинги для водителей на пункте пропуска.

Проект внедрения системы электронной очереди в Кыргызстане реализуется при технической поддержке Международного торгового центра МТЦ (ООН/ВТО) и финансировании Европейского Союза в рамках проекта "Ready4Trade Центральная Азия: путь к процветанию через Транскаспийский транспортный коридор".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441190
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  