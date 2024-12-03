В КР стартовал пилотный проект "Электронная очередь на КПП с Узбекистаном"

Министерство экономики и коммерции КР совместно с государственной таможенной службой при Министерстве финансов КР запустило пилотный проект по внедрению электронной системы управления очередью для грузового автотранспорта на пункте пропуска "Кызыл кия" автодорожный" на границе с Узбекистаном.

По информации пресс-службы Министерства экономики и коммерции КР, проект стартовал 30 го ноября 2024 года и направлен на улучшение логистики, ускорению процедур пересечения границы и повышение прозрачности процессов.

"Электронная система позволит водителям грузовых автомобилей заранее бронировать время пересечения границы через сайт kezek.gpti.kg и прибывать в ону ожидания к назначенному времени. Это решение сократит время ожидания, уменьшит заторы на границе, повысит эффективность перевозок и упростит торговые операции" - отмечают в Минэкономкомерции.

Проведены учебные и обучающие мероприятия для транспортных компаний и практические тренинги для водителей на пункте пропуска.

Проект внедрения системы электронной очереди в Кыргызстане реализуется при технической поддержке Международного торгового центра МТЦ (ООН/ВТО) и финансировании Европейского Союза в рамках проекта "Ready4Trade Центральная Азия: путь к процветанию через Транскаспийский транспортный коридор".