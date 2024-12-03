В КР за неделю на штрафстоянку водворили более 2 тыс. автомобилей

С 25 ноября по 1 декабря сотрудники ГУОБДД зафиксировали 20 057 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Среди выявленных нарушений:
858 случаев управления транспортом без соответствующих документов;
253 факта управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;
74 случая незаконного затемнения стекол автомобилей;
369 нарушений с участием пешеходов;
3 факта автохулиганства;
3 594 случая превышения скорости;
3 261 нарушение правил эксплуатации транспортных средств.
Кроме того, было зафиксировано 11 645 других нарушений ПДД. В результате 2022 автомобиля водворены на штрафную стоянку.