В КР за неделю на штрафстоянку водворили более 2 тыс. автомобилей

С 25 ноября по 1 декабря сотрудники ГУОБДД зафиксировали 20 057 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди выявленных нарушений:

858 случаев управления транспортом без соответствующих документов;

253 факта управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

74 случая незаконного затемнения стекол автомобилей;

369 нарушений с участием пешеходов;

3 факта автохулиганства;

3 594 случая превышения скорости;

3 261 нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

Кроме того, было зафиксировано 11 645 других нарушений ПДД. В результате 2022 автомобиля водворены на штрафную стоянку.