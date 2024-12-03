Погода
$ 86.80 - 87.20
€ 91.10 - 92.10

В КР за неделю на штрафстоянку водворили более 2 тыс. автомобилей

219  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 25 ноября по 1 декабря сотрудники ГУОБДД зафиксировали 20 057 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди выявленных нарушений:

858 случаев управления транспортом без соответствующих документов;

253 факта управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

74 случая незаконного затемнения стекол автомобилей;

369 нарушений с участием пешеходов;

3 факта автохулиганства;

3 594 случая превышения скорости;

3 261 нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

Кроме того, было зафиксировано 11 645 других нарушений ПДД. В результате 2022 автомобиля водворены на штрафную стоянку.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441214
Теги:
ПДД, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  